Bari – Operazione antimafia “URA”: 52 arresti tra Italia e Albania

Maxi blitz contro il traffico internazionale di droga. Sequestri per milioni di euro

Bari - Sono 52 le persone arrestate tra Italia e Albania nell’ambito di una maxi operazione della Direzione investigativa antimafia di Bari, supportata dalle autorità albanesi e dall’Interpol, contro il traffico internazionale di droga.

L’operazione, denominata “URA“, ha portato anche all’esecuzione di decreti di sequestro patrimoniali in Albania e in Italia, relativamente a beni mobili e immobili, per un valore di diversi milioni di euro.

Le ordinanze sono state emesse dal gip del Tribunale di Bari e dal giudice del Tribunale speciale di Primo grado Anticorruzione e Criminalità organizzata di Tirana.

Secondo quanto emerso dalle indagini, le persone destinatarie delle misure cautelari avrebbero gestito il traffico di ingenti quantitativi di droga tra l’Albania e le coste della Puglia. Sono accusate anche di riciclaggio e abuso d’ufficio.

Le indagini sono state condotte dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari e dalla Procura speciale Anticorruzione e Criminalità organizzata di Tirana, con il coordinamento di Eurojust (L’Aja) e della Direzione nazionale Antimafia ed Antiterrorismo di Roma.

"L’attività investigativa – spiegano gli inquirenti – si incardina nel più ampio progetto investigativo della Dda di Bari e della Spak di Tirana volto a contrastare l’incessante traffico internazionale di cocaina ed eroina, gestito dalle organizzazioni criminali albanesi, che movimentano ingentissimi quantitativi di eroina e cocaina tra i Balcani, il Nord Europa e la Puglia".