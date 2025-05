Brindisi-Taranto – Accordo tra Camera di Commercio e Puglia Sviluppo

Sportello informativo attivato per sostenere creazione d’impresa e innovazione

BRINDISI-TARANTO - È stato presentato venerdì scorso il protocollo d’intesa tra Camera di commercio Brindisi-Taranto e Puglia Sviluppo spa.

Per sviluppare una collaborazione nella programmazione e realizzazione di attività di supporto alla creazione d’impresa e dell’imprenditorialità innovativa e di networking tra imprese e centri di ricerca, favorendo la conoscenza degli strumenti di incentivazione già operativi e raccogliendo indicazioni per ulteriori fabbisogni cui corrispondere per attivare il ciclo virtuoso dell’innovazione.

Erano presenti, tra gli altri, l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci, quello al Turismo Gianfranco Lopane, il presidente e la segretaria generale della Camera di commercio Brindisi-Taranto, Vincenzo Cesareo e Claudia Sanesi, la presidente e il direttore generale di Puglia sviluppo, Grazia D’Alonzo e Antonio De Vito.

L’attivazione dello sportello di Puglia sviluppo presso la Camera di commercio di Brindisi-Taranto rappresenta, per l’assessore Delli Noci, "un importante passo avanti nella strategia regionale di prossimità e ascolto dei territori. Grazie a questa collaborazione – aggiunge -, rendiamo ancora più accessibili gli strumenti regionali di incentivazione, supportando concretamente la creazione d’impresa, l’innovazione e lo sviluppo imprenditoriale locale".