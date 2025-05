Bari celebra i 164 anni dell’Esercito Italiano con parate, fanfara e il “Villaggio Esercito”

Grandi emozioni sul lungomare e in piazza Libertà per il compleanno delle Forze Armate. Emiliano: «Orgoglio per la cittadinanza onoraria alla Brigata Pinerolo»

Bari - La città è in festa per celebrare il compleanno numero 164 dell’Esercito italiano. Grandi emozioni, un suggestivo viaggio nella storia e grande partecipazione stanno caratterizzando una giornata speciale, in un momento storico in cui il mondo occidentale si sta interrogando sul ruolo, sull'importanza e sul futuro prossimo delle Forze Armate.

Questa mattina, 2 maggio, la cerimonia ha preso il via con la deposizione della corona d’alloro al Sacrario, seguita da una parata militare con mezzi, assetti tecnologici e lancio di paracadutisti. Suggestiva anche l’esibizione della Fanfara del 7° Reggimento Bersaglieri in largo Giannella. Sul lungomare Nazario Sauro era presente anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che ha ricordato il legame storico tra la città e l’Esercito, sottolineando l’orgoglio per la cittadinanza onoraria conferita alla Brigata “Pinerolo. «I pugliesi sanno obbedire, essere creativi e servire la Patria», ha dichiarato il governatore. Il programma, iniziato ieri, 1° maggio, proseguirà fino a domenica 4. In piazza Libertà è stato allestito il “Villaggio Esercito”, spazio espositivo e interattivo dove cittadini e famiglie possono scoprire da vicino mezzi, tecnologie e attività dell’Esercito, come: droni, elicotteri, simulatore di volo, parete di arrampicata, dispositivi ad alta tecnologia. “Un’occasione unica per avvicinarsi al mondo militare e conoscere da vicino chi ogni giorno difende la nostra sicurezza” spiega in una nota l’ufficio stampa dell’Esercito.