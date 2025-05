Festa del Lavoro, Mattarella conferisce la Stella al Merito a 55 lavoratori pugliesi

Cerimonia al Teatro Piccinni di Bari il 1° maggio. Premiati operai, impiegati, quadri e dirigenti distintisi per impegno, etica e dedizione

Bari - Sono 55 i cittadini pugliesi ai quali il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, su proposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha conferito la Stella al Merito del Lavoro. La cerimonia di consegna si è svolta il Primo Maggio, Festa del Lavoratori nel teatro Piccinni di Bari.

Sono operai, ma anche impiegati, quadri e dirigenti di varie aziende e società, pubbliche e private, che si sono particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, laboriosità, condotta morale e requisiti di anzianità. Le onorificenze sono state consegnate dal prefetto di Bari Francesco Russo, alla presenza dei prefetti della regione, del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, del sindaco di Bari Vito Leccese e dei sindaci dei Comuni di residenza degli insigniti. Hanno partecipato il direttore dell’Ispettorato dall’Area metropolitana di Bari e Bat, Michele Campanelli, e il Console regionale dei Maestri del Lavoro, Luigi Bartoli.Di seguito l'elenco dei 55 insigniti:



Giuseppe Abbattista, impiegato di Enel Energia a Bari; Giovanni Abbattista, quadro di Poste italiane a Bari; Cosimo Anastasia, impiegato di Megamark a Trani; Mario Bassi, operaio di Aeroporti di Puglia a Brindisi; Graziantonio Bellifemine, quadro in pensione di Exprivia a Molfetta; Anna Bellomo, impiegata di Tersan Puglia a Modugno; Giulio Belz, quadro di Enel a Brindisi; Massimo Berengari, operaio in pensione della Stp Brindisi; Francesco Brunetti, operaio della Comes di Taranto; Nicola Calabrese, operaio della Fpt Industrial di Foggia; Anna Rosa Calvi, impiegata della FiberCop a Lecce; Pompilio Caramuscio, quadro di Enel a Cerano; Annamaria Cavaliere, dirigente della MerMec a Monopoli; Fabio Cazzato, dirigente di e-distribuzione a Roma; Antonietta Centonza, impiegata di Masmec a Modugno; Robertino Chiarolanza, quadro della Fpt Industrial a Foggia; Domenico Chieco, impiegato della Masmec a Modugno; Franco Ciracì, quadro di Poste italiane a Mesagne; Biagio Clemente, impiegato a Cicorella ad Altamura; Rosa Daloiso, dirigente di Exprivia a Molfetta; Giorgio De Donno, dirigente in pensione di Banca Sella a Lecce; Massimo De Donno, dirigente di Banca Sella a Lecce; Domenico De Feo, quadro di Poste italiane a Bari; Rosa De Robertis, impiegata di Poste italiane a Bari; Michele De Troia, impiegato di Fpt Industrial a Foggia; Mauro Di Bari, impiegato dell’azienda vinicola Rivera ad Andria; Michele Di Bartolomeo, operaio della Ram Elettronica di Andria; Vittorio Luigi Di Giovine, impiegato della Fpt Industrial di Foggia; Michele Di Tullio, quadro della Marelli Europe di Modugno; Vito Difrancesco, operaio della Fpt Industrial di Foggia; Raffaele Gadaleta, quadro della Nuovo Pignone International a Modugno; Sandro Gioiello, impiegato di Exprivia; Michele Ennio Giove, quadro di Trenitalia a Bari; Anna Giuliani, quadro della MerMec di Monopoli; Sabino Inversi, quadro di Marelli Europe a Modugno; Domenico Irianni, quadro di Marelli Europe a Modugno; Addolorata Marilli, impiegata di Rima Impianti di Massafra; Mariagrazia Martiradonna, impiegata di Aeroporti di Puglia; Damiano Cosimo Mastrofilippo, impiegato del Pastificio Attilio Mastromauro Granoro di Corato; Angela Miccoli, impiegata di Poste italiane a Bari; Riccardo Montrone, quadro di Megamark a Trani; Maria Daniela Mudoni, impiegata di Spinel Caffè di Parabita; Luigi Orsi, dirigente della Rai a Bari; Carla Pais, impiegata a Fibercop di Brindisi; Franca Donatella Ivana Perrone, quadro di Aeroporti di Puglia a Bari; Leonardo Petruzzelli, impiegato di Aeroporti di Puglia a Bari; Franca Portincasa, dirigente di Acquedotto pugliese; Giuseppe Puliafico, impiegato di Comes a Taranto; Antonio Ricci, quadro di Fpt Industrial di Foggia; Giuseppe Ruggiero, quadro di Fibercop a Bari; Francesca Sabatelli, impiegata di Edilcass di Cisternino; Giovanni Sardone, operaio di Gielle Industries di Altamura; Michele Scaramuzzi, quadro di Enel Green Power a Bari; Riccardo Scarcelli, quadro di Ram Elettronica di Andria; Giuseppe Sgaramella, operaio di Poste italiane a Bari; Diego Tritto, operaio di Cicorella ad Altamura; Concetta Turturro, impiegata di Formedil Cpt a Taranto.