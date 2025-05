Febbre scudetto, annullati decine di biglietti per la partita Lecce-Napoli acquistati dai tifosi partenopei per settori diversi da quello degli ospiti

Controlli della Polizia portano alla cancellazione dei ticket acquistati da residenti campani fuori dal settore ospiti. Tensione alta per il match salvezza-scudetto.

Lecce - Sale la tensione per la partita tra Lecce e Napoli che si disputerà nello stadio di via Eroi del Mare nel capoluogo salentino, incontro valido quale 35ma giornata del campionato di serie A.

Se il Napoli sembra destinato a vincere il terzo scudetto della sua storia, il Lecce con appena due punti di vantaggio dalle pericolanti Venezia ed Empoli rischia di rimanere invischiato nella lotta per la retrocessione. La corsa al biglietto sta spingendo i sostenitori della squadra partenopea a tentare delle scorciatoie. Dopo controlli della Polizia di Stato della Questura di Lecce, sono state attivate le procedure per l’annullamento di centinaia di biglietti per l’incontro in programma per sabato 3 maggio.

I biglietti sono stati acquistati da cittadini residenti nella regione Campania in settori diversi da quello degli ospiti, in violazione delle disposizioni emanate dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Da qui l’appello a non recarsi allo Stadio di Lecce se non muniti di valido titolo.