Indagata per falso la moglie del consigliere regionale del Pd Filippo Caracciolo

La moglie del consigliere regionale Pd Filippo Caracciolo sotto inchiesta per presunte irregolarità nei titoli presentati per il bando di manager HR. Fiorella: "Pronta a rispondere davanti alle autorità".

Bari - È indagata per falso dalla Procura di Bari Carmela Fiorella, moglie del consigliere regionale del Pd Filippo Caracciolo, in relazione ai titoli da lei presentati per la selezione come manager delle risorse umane di Aeroporti di Puglia.

Ne dà notizia l’agenzia Ansa. Fiorella avrebbe presentato dei titoli con informazioni errate per partecipare al bando da lei poi vinto, attestando una laurea in Economia e marketing (richiesta per partecipare alla selezione) al posto di quella effettivamente conseguita in Scienze dell’amministrazione all’Università di Bari.

Sul caso avevano presentato degli esposti all’autorità giudiziaria sia Aeroporti di Puglia sia l’Università di Bari, denunce dalle quali era partita l’inchiesta della Procura.

Fiorella si era dimessa dall’incarico e venerdì scorso, in una nota, aveva chiesto scusa assumendosi «pubblicamente tutte le responsabilità di quanto è accaduto». «Sono pronta a rispondere del mio comportamento davanti alle autorità preposte, ma è giusto che paghi chi ha sbagliato e nessun altro», aveva scritto nella nota, sostenendo anche come il marito fosse «totalmente ignaro», della vicenda.