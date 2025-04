Coni Puglia: Angelo Giliberto riconfermato presidente, cambia la guida del Comitato paralimpico

Giliberto, al suo terzo mandato, vince per 31 a 28 su Francesca Rondinone. Novità invece per il CIP Puglia: Gianni Romito subentra a Giuseppe Pinto.

Bari – Ancora quattro anni per Angelo Giliberto, 69 anni, nato a Cerignola ma barese di adozione, presidente uscente del Coni regionale è stato riconfermato alla guida del Comitato olimpico nazionale italiano Puglia.

Per il Giliberto che ha ottenuto 31 voti contro i 28 della sfidante, Francesca Rondinone, si tratta del terzo mandato.

Eletti anche i componenti della giunta del Coni, sei su sette della lista di riferimento di Giliberto: Nicoletta Del Coco (tecnici), Valentina Calò (atleti), Giuseppe Lassandro (discipline associate), Domenico Marzullo (enti di promozione sportiva), Eusebio Haliti, Nicola Pantaleo e Maurizio Lo Buono (rappresentanti federazioni nazionali).

Il riconfermato Giliberto è da sempre uomo di sport: dopo un trascorso da mezzofondista ha ricoperto varie cariche come dirigente sia di società, sia in Federatletica – in cui è stato presidente regionale dal 2005 all’anno scorso – sia come vice presidente vicario Coni Puglia negli ultimi tre mandati, percorso che lo ha portato all’attribuzione della Stella d’Oro Coni al Merito sportivo.



Cambia, invece, il numero uno del Comitato paralimpico pugliese. Il barese Gianni Romito, infatti con 27 voti ha scalzato il brindisino Giuseppe Pinto, che lascia la carica dopo 4 anni.