Nuovo ospedale Monopoli Fasano, attivato il Pronto Soccorso

Venti pazienti presi in carico nelle prime ore, tra cui un giovane di 28 anni arrivato per un problema ortopedico. Nessun codice rosso, ma già operativi i percorsi separati per adulti, pediatrici e barellati. L’11 giugno segna una data storica per la sanità del territorio: il Pronto Soccorso del nuovo ospedale Monopoli-Fasano è entrato in funzione alle 8, mentre contestualmente ha cessato l’attività quello del San Giacomo, destinato a diventare un presidio territoriale grazie ai fondi del PNRR.

Monopoli, 11 giugno 2026 – È entrato in funzione alle ore 8 di questa mattina il Pronto Soccorso del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano. Si tratta di uno dei passaggi più importanti nel percorso di attivazione della nuova struttura sanitaria, entrata progressivamente in funzione negli ultimi giorni con il trasferimento dei pazienti e dei reparti dal San Giacomo.

Primi 20 pazienti presi in carico

Nelle prime ore di attività sono stati già presi in carico circa 20 pazienti, classificati con codici arancione, azzurro e verde. Al momento non si sono registrati accessi in codice rosso. Il primo paziente assistito è stato un giovane di 28 anni residente a Mola di Bari, giunto nel nuovo ospedale per una problematica di natura ortopedica. Ad accoglierlo la direttrice del Pronto Soccorso del nuovo ospedale, la dottoressa Anna Bolognino, insieme agli operatori. Ha seguito le operazioni di avvio nella mattinata anche il direttore del Dipartimento salute della Regione Puglia, Vito Montanaro.





Una struttura moderna e funzionale

Il Pronto Soccorso si sviluppa su una superficie complessiva di 1.449 metri quadrati ed è stato progettato per assicurare percorsi separati per pazienti adulti, pediatrici e barellati, con spazi più ampi e una gestione più efficiente degli accessi.



Tra le principali novità:

posti letto monitorizzati

shock room e due sale rosse dedicate alle emergenze maggiori

e dedicate alle emergenze maggiori diagnostica per immagini integrata nel percorso assistenziale con TC da 128 slice , radiologia ed ecografia

nel percorso assistenziale con , radiologia ed ecografia sala gessi

spazi destinati alle consulenze specialistiche e al lavoro degli infermieri

Tutte dotazioni pensate per una gestione più rapida dei pazienti politraumatizzati e dei casi che richiedono procedure invasive urgenti. L’area di Osservazione Breve Intensiva permette di monitorare i pazienti che necessitano di ulteriori valutazioni cliniche per 48/72 ore prima della dimissione o del ricovero. Una configurazione moderna che amplia significativamente le capacità assistenziali della struttura e pone le basi per ulteriori sviluppi organizzativi nell’ambito dell’emergenza-urgenza.





San Giacomo: un nuovo futuro come presidio territoriale

L’attivazione del nuovo Pronto Soccorso arriva all’indomani del completamento delle operazioni di trasferimento dei pazienti dal San Giacomo e segna il passaggio definitivo delle attività di emergenza-urgenza nella nuova struttura. Contestualmente è cessata l’attività del Pronto Soccorso del San Giacomo, per il quale si apre ora una nuova fase, sostenuta dagli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ne prevedono la trasformazione in un moderno presidio territoriale della rete sanitaria della ASL Bari.



Il progetto di riconversione, finanziato con investimenti complessivi pari a circa 9,7 milioni di euro, comprende gli interventi di miglioramento sismico dell’edificio e la realizzazione di una Casa della Comunità Hub destinata a diventare il cuore dell’assistenza territoriale. Al suo interno troveranno spazio:

Medici di Medicina Generale

Punto Unico di Accesso

assistenza infermieristica

specialistica ambulatoriale

diagnostica di base

assistenza domiciliare

numerosi servizi dedicati ai pazienti cronici e alle fasce più fragili della popolazione

Durante l’esecuzione dei lavori continueranno comunque a essere garantiti servizi essenziali come la Continuità Assistenziale, il Servizio di Consulenza Ambulatoriale Pediatrica (SCAP), la Centrale Operativa Territoriale, la postazione 118, il Punto Prelievi, il Centro TAO e il punto di raccolta e monitoraggio dei donatori di sangue.

Le parole del direttore generale Fruscio

«L’attivazione del Pronto Soccorso rappresenta un momento fondamentale nel percorso di avvio del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano – dichiara il direttore generale della ASL Bari, Luigi Fruscio –. Dopo il trasferimento dei pazienti completato ieri, in tempi rapidi, oggi compiamo un altro passo decisivo verso la piena operatività della struttura. Ringrazio tutti i professionisti sanitari, il personale tecnico e amministrativo e i servizi coinvolti che stanno accompagnando con competenza, responsabilità e spirito di squadra questa fase organizzativa così delicata».