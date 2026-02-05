Sistema bancario abusivo con lo 'schema Ponzi': scoperta un'organizzazione attiva anche a Bari

Dalla falsa app di home banking alle carte di debito personalizzate: i finanzieri svelano i dettagli di una mega-truffa piramidale che, con la scusa del "cashback", ha divorato i risparmi di centinaia di famiglie in tutta Italia, da Bari a Milano.

Bari - I finanzieri di Ancona, nell’ambito delle attività finalizzate a contrastare i fenomeni illeciti di natura finanziaria hanno scoperto l’esistenza di un gruppo criminale che avrebbe realizzato un abusivo e parallelo istituto bancario basato su uno 'schema Ponzi', capace di movimentare oltre 4 milioni di euro e di coinvolgere più di 500 persone sull’intero territorio nazionale, inclusa Bari.

Nell’ambito dell’operazione, denominata “Golden Tree”, sono state eseguite misure cautelari personali, sequestri di conti correnti e l’oscuramento della piattaforma online utilizzata per le attività illecite.Secondo quanto ricostruito dai militari del Comando Provinciale di Ancona, il sodalizio criminale avrebbe avuto ramificazioni anche in Polonia e Bulgaria, in grado di offrire servizi tipici del settore finanziario: apertura di conti correnti esteri, concessione di prestiti e proposte di investimento. L’organizzazione operava dietro la facciata di una presunta “community” finalizzata al benessere dei propri affiliati. In realtà, dietro tale struttura si celava un sistema fraudolento che proponeva investimenti ad alto rendimento, presentati come particolarmente vantaggiosi e remunerati tramite la causale 'cashback', nel tentativo di eludere i controlli.Determinante, per il successo del meccanismo, sarebbe stato il rapporto di fiducia instaurato dai falsi promotori finanziari con le vittime, appartenenti alle più diverse fasce d’età – dai 20 agli 85 anni – molte delle quali avrebbero investito risparmi personali, pensioni o, in alcuni casi, denaro ottenuto tramite prestiti. Le indagini hanno accertato che il sistema era attivo in numerose province italiane, tra cui Bari, Ancona, Roma, Milano, Palermo, Napoli e Torino. Il sistema si autoalimentava grazie al passaparola e ai social network, trasformando gli stessi investitori in promotori, incentivati con compensi proporzionati al numero di nuovi clienti reclutati e alle somme versate.A rendere credibile l’operazione contribuivano anche strumenti apparentemente professionali, come una carta di debito fisica personalizzata e un’applicazione digitale che simulava un servizio di home banking. Il meccanismo, tuttavia, si sarebbe arrestato quando le richieste di rimborso hanno superato i nuovi versamenti: a quel punto, i promotori non avrebbero più restituito né interessi né capitale. Le somme confluite nella disponibilità del presunto dominus del sodalizio sarebbero state utilizzate per spese personali, per l’organizzazione di eventi conviviali finalizzati ad attrarre nuovi investitori e per investimenti altamente speculativi, tra cui l’acquisto di oro fisico e criptovalute.Al termine dell’operazione, quattro persone sono state denunciate all’Autorità giudiziaria per i reati di abusivismo finanziario, attività bancaria abusiva, truffa e autoriciclaggio. Le perquisizioni, eseguite tra Marche, Abruzzo e Lombardia, hanno portato all’applicazione di misure cautelari nei confronti di due soggetti, al sequestro di 15 conti correnti in Italia e in Polonia e all’oscuramento della piattaforma online utilizzata per la presunta frode.