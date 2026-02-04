Gioia del Colle – Auto in fiamme durante la marcia: intervento dei Vigili del Fuoco in centro

A Gioia del Colle: un’auto ha preso fuoco mentre era in marcia. Provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno evitato conseguenze più gravi

Gioa del Colle - Paura nel centro abitato di Gioia del Colle, dove nelle ultime ore si è verificato un incendio di autovettura mentre il mezzo era in movimento. L’episodio rientra tra le decine di interventi effettuati dai Vigili del Fuoco a causa del maltempo che ha interessato il territorio, tra alberi pericolanti, cornicioni instabili e pali danneggiati.



Secondo quanto ricostruito, l’auto ha improvvisamente preso fuoco durante la marcia. Il conducente, accortosi del fumo e delle fiamme, è riuscito ad accostare e ad allontanarsi tempestivamente dal veicolo, lanciando subito l’allarme ai soccorsi.



Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da un’autobotte, che hanno lavorato per domare rapidamente l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Le operazioni hanno evitato conseguenze più gravi in una zona densamente abitata.



Non si registrano feriti, ma le fiamme hanno causato danni anche a una seconda auto parcheggiata nelle vicinanze e al portone di un’abitazione adiacente, lambito dal rogo prima dell’estinzione completa.



L’intervento rientra nel quadro delle attività straordinarie svolte nelle ultime ore dai Vigili del Fuoco, impegnati senza sosta per fronteggiare le criticità legate alle avverse condizioni meteorologiche e garantire la sicurezza di cittadini e infrastrutture.