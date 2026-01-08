Insediamento di Decaro, gli auguri di Lobuono

Dopo la sconfitta alle regionali, il candidato del centrodestra conferma: "Dovrei restare in Consiglio regionale con Forza Italia". Le priorità: "Sanità, acqua e lavoro per fermare l'emigrazione".

Bari - "Do ad Antonio Decaro veramente un grande in bocca al lupo, perché da quello che io ho potuto vedere girando la Puglia in lungo e in largo, i problemi che vanno affrontati sono tantissimi".

E' l'augurio di Luigi Lobuono, candidato presidente non eletto del centrodestra, ad Antonio Decaro, a margine della cerimonia in Corte di Appello a Bari per la proclamazione di Decaro come presidente eletto della Regione Puglia. "Credo che la prima cosa da fare - ha detto Lobuono - è coinvolgere tutte le varie province e trattare tutte le varie province alla stessa maniera: io mi batterò anche per questo". Rispondendo alle domande dei cronisti Lobuono ha detto che "dovrei restare in Consiglio regionale", confermando che "il mio gruppo dovrebbe essere Forza Italia, certamente Forza Italia mi ha indicato come candidato presidente, presumo che dovrebbe essere Forza Italia". Un eventuale altro incarico "non è all'ordine del giorno al momento, ho letto anche qualcosa in questo senso - ha detto Lobuono - ma al momento non è fra le mie priorità".Tra le priorità del centrodestra, ha aggiunto Lobuono, "prima fra tutte la sanità, subito dopo l'emergenza idrica, ma assolutamente il lavoro credo che sia altrettanto importante, perché dare lavoro ai nostri ragazzi significa evitare di costringerli a dover emigrare per cercare un posto di lavoro e credo che siano le stesse priorità che ha sollevato anche il presidente Decaro".