Putignano – Rissa per un parcheggio degenera in accoltellamento: un ferito

Serata di violenza in via della Conciliazione: ferito un uomo trasportato in ospedale. Sul posto ambulanze del 118, Polizia, Carabinieri e Vigilanza. Denunce dei residenti ignorate da mesi. photo 2Cinforma

Putignano - Momenti di paura nella serata di lunedì 1° settembre 2025 a Putignano, dove una lite per un parcheggio in via della Conciliazione è degenerata in una rissa con accoltellamento.

Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 19:45 la discussione tra alcuni automobilisti è presto sfociata in violenza, fino al ferimento di un uomo colpito con un’arma da taglio nei pressi della sala bingo.



Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118, che hanno soccorso il ferito trasferendolo in ospedale, e le forze dell’ordine: Polizia di Stato, Carabinieri e Vigilanza, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti per ricostruire la dinamica.

L’area è stata transennata e presidiata per consentire i rilievi. Al momento non sono ancora note le condizioni del ferito né eventuali provvedimenti a carico dei responsabili.

Dai residenti della zona arrivano ulteriori denunce: da mesi, infatti, i vicini lamentano situazioni fuori controllo attorno al luogo dell'accaduto segnalazioni che – sostengono – sarebbero rimaste senza risposte.

Le indagini sono in corso e la notizia è in aggiornamento.