Scontro tra due auto tra Alberobello e Monopoli, feriti non gravi

Incidente nel pomeriggio del 22 agosto all’altezza dello svincolo per la statale 16. Soccorsi sul posto gli occupanti di una Dacia.

Monopoli - È di due feriti, fortunatamente non gravi, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, 22 agosto, sulla provinciale che collega Alberobello a Monopoli, poco al di fuori del centro abitato, nei pressi dello svincolo per la statale 16.

Una Dacia e una Fiat Panda si sono scontrate, ma la dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti: ad avere la peggio sono stati gli occupanti del primo mezzo soccorsi sul posto dai medici del 118. I rilievi sono stati affidati agli agenti della Polizia locale che si sono anche occupati della viabilità.