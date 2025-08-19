Blitz della polizia municipale a Bari vecchia: sequestrati 151 chili di merce

Polizia locale e Carabinieri hanno fermato il commercio senza autorizzazioni: taralli, pasta e pomodori secchi saranno donati in beneficenza.

Bari - Questo pomeriggio gli agenti del settore Polizia annonaria, Ecologia e Attività produttive hanno effettuato il sequestro di 151 chili di merce a Bari Vecchia, nel corso di un’operazione coordinata con la Stazione “San Nicola” dei Carabinieri.

Nel corso dell’intervento, concentrato in strada Arco Basso, sono state sequestrate 360 confezioni di taralli dolci, taralli salati, pomodori secchi, orecchiette secche e altri formati di pasta secca, per un totale di 151 chili di merce, venduta abusivamente sui bancali, senza il necessario titolo autorizzativo. Sono stati, inoltre, sequestrati tre banchi adibiti alla vendita, un carrello e altre suppellettili.



La Polizia locale ha effettuato tre contestazioni per commercio abusivo su suolo pubblico a norma del Codice del commercio della Regione Puglia e una sanzione per occupazione abusiva di suolo pubblico, ai sensi dell’articolo 20 del Codice della strada.



La merce non deperibile e con etichetta sarà donata a enti caritatevoli.