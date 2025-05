Putignano – Controlli straordinari della Polizia: 72 persone identificate e veicoli sequestrati

Operazione congiunta del Commissariato locale e del Reparto Prevenzione Crimine per rafforzare la sicurezza urbana

Putignano - Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha intensificato le attività di controllo nel comune di Putignano, nell'ambito di un'operazione straordinaria finalizzata al contrasto della microcriminalità e al rafforzamento della sicurezza urbana.

L'intervento, coordinato dalla Questura di Bari, ha visto la collaborazione tra il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Putignano e il Reparto Prevenzione Crimine "Puglia Centrale". Le forze dell'ordine hanno effettuato controlli mirati su persone, veicoli e luoghi di aggregazione sociale, con l'obiettivo di prevenire reati che incidono sulla percezione di sicurezza dei cittadini.



Durante l'operazione sono state identificate 72 persone, di cui 18 già note alle forze dell'ordine. Sono stati istituiti 3 posti di controllo lungo le principali arterie cittadine e controllati 53 veicoli. Le verifiche hanno portato alla contestazione di 2 infrazioni al Codice della Strada, con il conseguente sequestro amministrativo di un veicolo e sospensione dalla circolazione per un veicolo privo di copertura assicurativa e il ritiro di una carta di circolazione.



Inoltre, una persona è stata indagata in stato di libertà per i reati di furto aggravato, ricettazione, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.



Questa operazione si inserisce in una più ampia strategia di controllo del territorio, volta a garantire un ambiente più sicuro per i cittadini e a prevenire fenomeni di criminalità diffusa.