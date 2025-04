Emergenza maltempo, danni e disservizi a causa delle forti raffiche di vento, due feriti a Bari

Vento oltre i 100 km/h, due feriti per alberi caduti, traffico aereo rallentato e decine di interventi dei Vigili del Fuoco. La Puglia colpita da un ciclone mediterraneo con raffiche impetuose e temporali improvvisi.

Bari – La Puglia sta affrontando una fase meteo molto perturbata con tempeste di vento e raffiche impetuose che da ieri stanno colpendo la regione con picchi oltre i 100 km/h.

A causarla è l’arrivo di correnti atlantiche e la formazione di un ciclone mediterraneo.

Oggi, giovedì lo Scirocco è tornato a farsi sentire con decisione, in particolare sul Mar Adriatico. Oltre al vento c’è molta instabilità, il che ha determinato la nascita di celle temporalesche anche violente con raffiche di vento annesse (downburst). Una situazione che a Bari sta causando disagi e danni, in alcuni casi mettendo a rischio l’incolumità pubblica.

Due persone sono rimaste ferite e trasportate in codice giallo la prima al Policlinico la seconda al Di Venere a causa della caduta di un albero in via Giulio Petroni. Si tratta di un uomo di 81 anni, sorpreso mentre attraversava la strada a piedi e una donna di 42 anni che era alla guida della sua automobile. Episodio analogo sempre a Bari in via Dogali, motivo per il quale è stato interdetto dalla Statale 16 direzione Sud l'accesso Torre a Mare-Noicattaro.

Super lavoro per le squadre dei Vigili del fuoco che nella sola giornata di ieri, mercoledì hanno compiuto più di 50 interventi per la messa in sicurezza di insegne, pali, tegole, alberi e vetrate. Il forte vento sta causando anche disagi al traffico aereo: sul sito di Aeroporti di Puglia i passeggeri vengono informati del fatto che "a causa delle avverse condizioni meteo i voli programmati in arrivo e partenza potrebbero registrare ritardi o essere dirottati su aeroporti alternativi".