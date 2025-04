Commissione parlamentare rifiuti in missione a Taranto e provincia: sopralluoghi, bonifiche e discariche al centro dell’agenda

Dal 16 al 17 aprile la Commissione bicamerale d’inchiesta visiterà Statte, Massafra, Taranto, Fragagnano e Manduria per approfondire i temi delle bonifiche ambientali e della gestione illecita dei rifiuti.

Taranto - Missione in Puglia, a Taranto e in provincia, domani e mercoledì, della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri leciti ambientali e agroalimentari.

Domani mattina la delegazione, composta dal presidente Jacopo Morrone e dai commissari Dario Iaia (FdI) e Marco Simiani (Pd-Idp), effettuerà sopralluoghi, partendo dall'area Pip di Statte destinataria di interventi urgenti di bonifica.

Seguirà il trasferimento in contrada Colombo, sempre nel comune di Statte, per una visita al sito Cma srl.

Terza tappa a Massafra per un sopralluogo nel sito adibito a discarica abusiva in località Canonico, oggetto di operazioni condotte dalla Capitaneria di porto di Taranto su delega della Direzione distrettuale antimafia di Lecce.

Fine mattinata nell'area portuale di Taranto per un'ispezione del Mar Piccolo, del Molo polisettoriale e dell'area portuale oggetto di riqualificazione e bonifica. Nel pomeriggio, dalle 17 alle 20, audizioni in prefettura a Taranto con prefetto, procuratore della Repubblica, commissario per le bonifiche, commissario straordinario dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio e con il direttore generale di Arpa Puglia.

La prima tappa di mercoledì, sarà in mattinata Fragagnano, con un sopralluogo in un terreno agricolo che sarebbe stato usato per l'illecito smaltimento di rifiuti, scarti industriali e urbani, di provenienza campana. A seguire, Manduria con visita alla discarica di contrada La Chianca, gestita da Manduriambiente spa (Gruppo Iren spa), al centro di un progetto di ampliamento, e dell'ex discarica Li Cicci.