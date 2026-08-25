Caldo anomalo in Puglia, allerta per due giorni

La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di allerta arancione per la giornata odierna, con temperature percepite fino a 38 gradi. Domani allerta di livello 1, ma restano attive le misure di prevenzione per i soggetti più vulnerabili.

Un avviso di allerta arancione di livello 2 è stato diffuso nel pomeriggio di oggi dalla Protezione civile della Puglia, che annuncia per la giornata di oggi temperature che vanno dai 28 gradi del mattino ai 35 delle due del pomeriggio. Nell'avviso si spiega che la temperatura massima percepita sarà pari a 38 gradi.

La classificazione del livello due implica "una allerta per i servizi sanitari e sociali" a causa degli "effetti negativi sulla salute", specie nei fragili. Per domani 26 agosto, invece, è previsto un grado di allerta di livello 1 con temperature che oscilleranno tra i 29 e i 32 gradi, mentre quelli percepiti saranno 36. Sono preallertati i servizi sociali e sanitari.