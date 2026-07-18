Diploma Day 2026 al "Dell'Erba": 214 diplomati e il nuovo ITS Biotech

Un traguardo importante che ha celebrato il talento di studenti e studentesse tra le note di Renzo Rubino, la vicinanza delle istituzioni e l'eccellenza della nuova offerta ITS Biotech.

Castellana Grotte - Una serata magica, sospesa tra il ricordo del percorso appena concluso e la trepidazione per le sfide future. Venerdì 10 luglio, l’I.I.S.S. “Luigi dell’Erba” ha celebrato il suo Diploma Day 2026, l'evento dedicato ai 214 studenti che quest'anno hanno varcato la soglia del traguardo scolastico.

L'atmosfera, carica di emozione, ha invaso gli spazi esterni dell'istituto, gremiti da familiari, docenti e rappresentanti delle istituzioni locali. Un appuntamento ormai diventato un classico per la comunità, che ha accolto i suoi nuovi "ex studenti" con un abbraccio collettivo. Numeri importanti quelli di questa edizione: ben 14 ragazzi hanno conquistato il prestigioso 100, mentre altri 18 hanno ottenuto il massimo punteggio con l'aggiunta della lode, un risultato che testimonia l'alta qualità della preparazione offerta dall'istituto.



Ad aprire ufficialmente la cerimonia è stata la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Teresa Turi, che ha voluto rivolgere un commosso e sentito augurio ai giovani presenti. «Non abbiate paura di sognare in grande – ha sottolineato nel suo intervento – e portate con voi le competenze trasversali che avete affinato in questi anni: sono la vostra vera arma per affrontare il mondo». Sul palco sono poi saliti il Sindaco di Castellana Grotte, Domi Ciliberti, e l'Assessora alla Pubblica Istruzione Deanira Lippolis, che hanno esortato i diplomati a credere nelle proprie capacità, ricordando come il territorio abbia un disperato bisogno della loro energia e delle loro eccellenze.



Ma la vera chicca della serata è stata la presenza del cantautore pugliese Renzo Rubino. L'artista, accolto da un caloroso applauso, ha incantato il pubblico con la sua straordinaria sensibilità. Seduto al pianoforte, ha regalato momenti di pura poesia, alternando le sue celebri canzoni al racconto intimo delle sue sfide e dei suoi successi. Un dialogo profondo con i ragazzi, a cui ha offerto una testimonianza autentica su come trasformare la passione in un progetto di vita, senza mai dimenticare le proprie radici.



L'edizione 2026 consolida un trend di crescita e stabilità per l'istituto di Castellana Grotte. Dopo i 210 diplomati del 2024 e il picco di 220 registrato nello scorso anno, il numero si è attestato a 214, confermando il "Dell'Erba" come un punto di riferimento fondamentale per la formazione nella provincia. Un primato che non è solo numerico, ma che trova riscontro nei dati di Eduscopio (Fondazione Agnelli), che collocano l'istituto al primo posto nel raggio di 30 chilometri per successo negli studi universitari dei propri ex studenti.



La grande novità di quest'anno, però, guarda già al domani. Durante la serata, grande attenzione è stata riservata alla presentazione del nuovo corso di Alta Formazione Tecnologica. La Dott.ssa Milena Rizzo, presidente dell'ITS Academy – Biotech for Life, ha ufficialmente annunciato l'attivazione del percorso di Tecnico Superiore in Cromatografia e Spettrometria di Massa, che partirà proprio a Castellana Grotte.

Un'opportunità unica per i neodiplomati, pensata per colmare il divario tra scuola e mondo del lavoro in settori strategici come quello farmaceutico, agroalimentare e ambientale. Un corso di altissimo profilo che valorizzerà le competenze acquisite negli indirizzi di Chimica, Biotecnologie Sanitarie e Informatica, offrendo uno sbocco professionale concreto e di qualità.



Il clou della serata è arrivato con la consegna simbolica dei diplomi, seguita dall'ormai iconico lancio del tocco. Un momento di pura gioia collettiva, che ha dipinto il cielo stellato di Castellana con un tripudio di colori, immortalato dagli smartphone di familiari e amici.



La festa si è poi conclusa con un ricco rinfresco, occasione per ultimi abbracci, selfie di gruppo e brindisi carichi di speranza. Il Diploma Day 2026 si è chiuso con la promessa di un domani luminoso, trasformandosi da semplice traguardo a vero e proprio trampolino di lancio verso il futuro della ricerca e dell'innovazione per tutto il territorio.