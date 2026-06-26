Kepos Fest 2026, esordio da sold out a Putignano

Sigfrido Ranucci ha aperto la rassegna con una riflessione sull'informazione, seguito dallo spettacolo-concerto di Tosca. Questa sera, 26 giugno, protagonista Drusilla Foer con "Parla con Dru"

Putignano - Successo per la giornata inaugurale della seconda edizione del Kepos Fest, la rassegna culturale ideata e promossa dall'associazione Il Tassello Mancante, che fino al 28 giugno trasforma Putignano (BA) in un luogo privilegiato di incontro tra giornalismo, cultura, spettacolo e musica.

Un esordio accolto da una straordinaria partecipazione di pubblico, che conferma il crescente interesse verso una manifestazione capace di coniugare approfondimento, intrattenimento e riflessione sui temi più attuali.





Sigfrido Ranucci apre il festival

Ad aprire il festival è stato l'incontro con Sigfrido Ranucci, giornalista d'inchiesta e autore televisivo tra i più autorevoli del panorama nazionale. Prendendo spunto dal suo ultimo libro Il ritorno della casta, Ranucci ha sviluppato un'approfondita riflessione sullo stato dell'informazione in Italia, sul rapporto tra potere politico, economico e mediatico e sul ruolo fondamentale del giornalismo d'inchiesta nella tutela della democrazia.



Attraverso esempi tratti dalla sua esperienza professionale, ha affrontato il tema della trasparenza delle istituzioni, della necessità di garantire ai cittadini un'informazione libera e indipendente e delle dinamiche che, ancora oggi, rischiano di alimentare privilegi e opacità nei centri decisionali.





Il dibattito con Decaro e Castellaneta

Ad arricchire il confronto sono intervenuti il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e il direttore di Telenorba, Domenico Castellaneta. Il dibattito è stato caratterizzato da un confronto diretto e vivace, con gli interventi incisivi di Castellaneta che hanno contribuito ad animare la discussione e a coinvolgere il pubblico in un dialogo intenso e partecipato.



Nel corso dell'incontro sono emersi numerosi spunti di riflessione sul significato della partecipazione civica e sull'importanza di un'opinione pubblica informata e consapevole, chiamata a esercitare un controllo critico sull'operato delle istituzioni.





Tosca e Le Feminae si fanno aspettare

La serata è poi proseguita con uno degli appuntamenti più attesi dell'intero cartellone: Le Feminae si fanno aspettare, lo spettacolo-concerto di Tosca, che ha emozionato il pubblico con un percorso artistico intenso e coinvolgente. Attraverso musica, parole e suggestioni provenienti da culture diverse, l'artista ha costruito una narrazione elegante e profonda dedicata all'universo femminile, alternando interpretazioni di grande intensità emotiva a momenti di raffinata ricerca musicale.



Determinante il contributo dei musicisti che hanno accompagnato Tosca sul palco, protagonisti di una performance di elevato livello artistico che ha impreziosito ogni momento dello spettacolo. Ad intervallare la performance è stata la giornalista Anna Puricella, che ha dialogato con Tosca accompagnando il pubblico alla scoperta del suo percorso umano e artistico, offrendo ulteriori spunti di riflessione sul valore della musica come linguaggio universale e strumento di memoria, identità e dialogo tra culture.





Stasera Drusilla Foer

Il festival prosegue questa sera (26 giugno 2026) con un nuovo appuntamento di grande richiamo. Protagonista sarà Drusilla Foer, che porterà in scena "Parla con Dru, chiacchiere e canzoni", uno spettacolo che intreccia ironia, eleganza e riflessione, affrontando con intelligenza e sensibilità temi di attualità, relazioni e costume.



Ad intervallare lo spettacolo sarà il dialogo con la conduttrice radio tv Antonella Caramia, che accompagnerà Drusilla in una conversazione capace di arricchire la narrazione con aneddoti, riflessioni e momenti di confronto con il pubblico.



L'entusiasmo e la straordinaria partecipazione registrati nella giornata inaugurale confermano il Kepos Fest come uno degli appuntamenti culturali più significativi dell'estate pugliese, capace di creare uno spazio di confronto in cui informazione, cultura e spettacolo dialogano con il pubblico in modo autentico e coinvolgente.