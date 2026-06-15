Le Grotte di Castellana sbarcano in America

Un viaggio di migliaia di chilometri per incontrare le comunità italiane d’oltreoceano. Pochi giorni che hanno rappresentato la sintesi dell’impegno della società Grotte di Castellana nel coinvolgere tour operator anche nelle zone più lontane. L’occasione è stata il programma “Puglia Going Global” a Chicago, in occasione delle celebrazioni della Festa della Repubblica.

Un viaggio di migliaia di chilometri per incontrare le comunità italiane di oltre Oceano. Pochissimi giorni che hanno rappresentato la sintesi di quanto la società Grotte di Castellana srl ha fatto e fa per raggiungere uno dei suoi principali obiettivi: coinvolgere quanti più tour operator possibili, anche nelle zone più lontane, per mostrare le bellezze incomparabili del sito carsico di Castellana.

Il pretesto è stato il programma “Puglia Going Global” - fatto di incontri e iniziative che supportano la partecipazione delle imprese pugliesi a eventi di importanza internazionale - organizzato per la Regione Puglia e Unioncamere Puglia, dalla Federazione Regione Puglia di Chicago con JCCIA-Joint Civic Committee of Italian Americans, in occasione delle celebrazioni della Festa della Repubblica a Chicago. Una cooperazione interistituzionale coordinata dal Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia e da Pugliapromozione, alla quale ha partecipato anche il Comune di Mola di Bari, in occasione delle celebrazioni della festa della Repubblica a Chicago. La partecipazione alla missione istituzionale ha garantito alla società Grotte, scelta da Pugliapromozione in rappresentanza dell’eccellenza degli imprenditori pugliesi, la possibilità di incontrare buyer, distributori, investitori opportunamente selezionati con l’assistenza, nel caso del settore turismo, dalla “Perillo Tours” celebre tour operator italo-americano fondato nel 1945 da Joseph Perillo e specializzato nell'organizzazione di viaggi guidati. Il brand, noto soprattutto per portare i turisti statunitensi alla scoperta dell'Italia, è attualmente gestito dalla terza generazione della famiglia.

"La missione a Chicago ha confermato il crescente interesse del mercato statunitense verso la Puglia come destinazione turistica d'eccellenza – ha detto Francesco Muciaccia, responsabile Mercati Extra UE di Pugliapromozione - L'incontro con circa 80 agenti di viaggio dello Stato dell'Illinois rappresenta un risultato significativo nell'ambito della strategia di posizionamento della destinazione Puglia in un'area degli Stati Uniti caratterizzata da importanti potenzialità di crescita e da una consolidata presenza della comunità italiana e pugliese. In questo contesto – ha aggiunto - la partecipazione delle Grotte di Castellana si è rivelata un valore aggiunto di grande efficacia perché hanno offerto agli operatori del settore una narrazione innovativa e suggestiva di uno dei patrimoni naturalistici più straordinari della nostra regione.

Questa iniziativa testimonia l'importanza della cooperazione interistituzionale nella promozione turistica internazionale. Il ruolo propulsivo dell'Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, insieme con il prezioso contributo della comunità italiana e pugliese dell'Illinois quale partner strategico sul territorio, ha consentito di creare occasioni concrete di incontro e networking, rafforzando la presenza della Puglia sui mercati extraeuropei, in particolare quello statunitense cresciuto del 33% solo nell'ultimo anno con oltre 1 milione di presenze, e valorizzando le eccellenze che rendono la nostra regione una destinazione sempre più competitiva a livello globale".

Un momento di crescita ulteriore per la società Grotte di Castellana srl rappresentata dal presidente Serafino Ostuni e dal direttore artistico Giuseppe Savino. "Posso dire con grande soddisfazione che questa è stata più di una missione istituzionale – ha dichiarato Serafino Ostuni, presidente della Grotte di Castellana srl – Siamo andati a Chicago per partecipare agli eventi di networking e B2B con decine di tour operator incuriositi dal nostro territorio, e per parlare nuovamente del nostro interesse nel settore del Wedding. Un concetto che abbiamo già presentato alla Borsa Internazionale del Turismo e che abbiamo ripresentato a Chicago insieme con il Comune di Mola di Bari attraverso il quale le coppie possono chiedere di sposarsi in grotta. Mi ha stupito vedere quante persone, pur essendo nostri connazionali o figli di immigrati, non conoscessero le grotte di Castellana. E’ stata una esperienza travolgente, per l’interesse di chi ha voluto incontrarci, per la meraviglia dei luoghi e per la straordinaria accoglienza che ha aperto un canale diretto con i turisti provenienti da quella zona d’America. Mi preme ringraziare l’assessore regionale Eugenio Di Sciascio e Francesco Muciaccia di Pugliapromozione, il Console Generale Mario Alberto Bartoli – che ha titolarità sugli Stati di Colorado, Illinois, Ioha, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, Nord e Sud Dakota, Wisconsin e Wyoming - e il sindaco di Chicago Brandon Johnson perché non c’è stato un momento in cui non ci siamo sentiti a casa. Un ringraziamento particolare – ha concluso Ostuni – va a Ron Onesti presidente della JCCIA e Patrick Capriati uno dei due vicepresidenti della Joint Civic Committee of Italian Americans che mi hanno onorato di una targa e che ci hanno supportati e viziati durante una esperienza indimenticabile. Tre giorni durante i quali ci hanno raccontato, accompagnati e ospitati nelle diverse visite culturali e turistiche fatte" "La Fiera di Chicago rientra a pieno titolo tra i propositi che il Consiglio di amministrazione della società Grotte di Castellana si è prefisso tempo addietro – ha sostenuto Giuseppe Savino, direttore artistico della società Grotte di Castellana srl – L’obiettivo è quello di allargare gli orizzonti, sia al wedding destination sia ai grossi eventi luxury. A Chicago abbiamo incontrato la Perillo Tours, operatore di eccellenza che lavora già in Italia e in altre parti del mondo, con il quale abbiamo messo le basi per intavolare un discorso di collaborazione perché vogliamo puntare sul wedding, ma anche su tour mirati e speciali, invitando ad esempio gli imprenditori a regalare al loro staff un'esperienza decisamente esclusiva. I risultati sono ottimi, l'interesse riscontrato è stato altissimo. Grazie all'esperienza immersiva del virtual tour con

visori 3D, siamo riusciti a portare un pezzo delle grotte in America".