Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano, concluso il trasferimento dei pazienti dal vecchio San Giacomo

Dieci ambulanze, quaranta operatori, un trasferimento pianificato nei minimi dettagli e un’attenzione speciale per i tre neonati venuti alla luce proprio nelle ultime ore di attività del vecchio presidio. Si è conclusa alle 12 la fase di spostamento dei primi 25 pazienti dall’ospedale San Giacomo di Monopoli al nuovo ospedale Monopoli-Fasano. Da domani, giovedì 11 giugno alle 8, il Pronto Soccorso della nuova struttura sarà pienamente operativo.

Monopoli, 10 giugno 2026 – Si è conclusa alle ore 12 la fase di trasferimento dei pazienti, partita alle ore 7.30 di questa mattina, dall’ospedale San Giacomo al nuovo ospedale Monopoli-Fasano.

Si tratta di 25 pazienti, di cui 19 ricoverati nella vecchia struttura, tre neonati, due trasferiti dal pronto soccorso e un paziente complesso ricoverato in Rianimazione. Da domani, giovedì 11 giugno alle ore 8, sarà operativo il Pronto Soccorso del nuovo ospedale e cesserà l’attività del San Giacomo.



Le operazioni sono iniziate alle ore 7 e sono state seguite in tempo reale da una cabina di regia coordinata dal direttore generale della ASL Bari, Luigi Fruscio, e dalla direttrice sanitaria Rosella Squicciarini, insieme alla direzione medica di Presidio, al 118, a Sanitaservice, alla protezione civile e alle forze dell’ordine. L’obiettivo è stato monitorare ogni singolo trasferimento e assicurare la corretta presa in carico dei pazienti una volta giunti nella nuova struttura in contrada Lamalunga-Sant’Antonio d’Ascula, al termine di un’operazione complessa e accuratamente pianificata.





Decaro e Pentassuglia accolgono il primo paziente

Ad accogliere il primo paziente è stato il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, insieme all’assessore regionale alla Sanità, Donato Pentassuglia, che ha affiancato la direzione aziendale durante l’avvio operativo delle attività. Un gesto simbolico che ha sottolineato l’importanza istituzionale e sanitaria del momento.





Dieci ambulanze e quaranta operatori per la massima sicurezza

Per garantire il trasferimento in condizioni di assoluta sicurezza, la ASL Bari ha predisposto dieci ambulanze dedicate, con un team di circa 40 operatori, che hanno effettuato collegamenti continui tra il San Giacomo e il nuovo ospedale. I mezzi sanitari con a bordo personale dedicato hanno raggiunto a turno la nuova struttura con una frequenza media di circa quindici minuti, consentendo il trasferimento progressivo dei degenti e la loro immediata sistemazione nei reparti di destinazione.



Sono stati trasferiti i pazienti ricoverati nei reparti di: Medicina, Neurologia, Chirurgia generale, Otorinolaringoiatria, Ostetricia e Ginecologia e Pediatria. Con i team di trasferimento, in situazioni cliniche più delicate, a bordo dell’ambulanza c’era anche un medico di reparto e/o un rianimatore.





Tre neonati trasferiti con incubatrice: il simbolo della continuità assistenziale

Tra i pazienti trasferiti anche tre neonati, a cui è stato dedicato un trasporto speciale con incubatrice dedicata. Questi piccoli sono venuti alla luce proprio nelle ultime ore di attività del San Giacomo, mentre l’ospedale si preparava al trasferimento verso la nuova struttura. Le loro culle hanno accompagnato simbolicamente il passaggio di consegne dallo storico presidio monopolitano al futuro rappresentato dal nuovo ospedale Monopoli-Fasano, diventando il segno più concreto di una continuità assistenziale che non si è mai interrotta.





Le parole del direttore generale Fruscio

«Desidero ringraziare tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori della ASL Bari che hanno contribuito a questo risultato, insieme agli operatori del 118, di Sanitaservice, alla Polizia Locale di Monopoli, alla Protezione Civile e a tutte le aziende e i servizi che hanno affiancato l’azienda nella gestione logistica delle operazioni – ha sottolineato il direttore generale Luigi Fruscio –. Oggi abbiamo completato una delle fasi più delicate dell’intero percorso di attivazione del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano. Ogni paziente è stato seguito con la massima attenzione e professionalità, nel rispetto di un piano costruito nei minimi dettagli. Il buon esito del trasferimento conferma la capacità di lavorare insieme per garantire ai cittadini continuità assistenziale, sicurezza e qualità delle cure».





Il cronoprogramma: domani il Pronto Soccorso, entro il 15 giugno la piena operatività

Il cronoprogramma predisposto dalla ASL prevede per domani, giovedì 11 giugno, alle ore 8, l’attivazione del Pronto Soccorso del nuovo ospedale Monopoli-Fasano. A seguire proseguirà il completamento del programma di attivazione del presidio, fino alla piena operatività della struttura prevista il 15 giugno.

Una tappa storica per la sanità del territorio, che guarda al futuro con rinnovata fiducia. -