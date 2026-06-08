Ordini dal carcere, estorsioni e minacce: 4 arresti

Nella mattinata odierna i Carabinieri della Compagnia di Modugno hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Bari, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di quattro persone ritenute responsabili, a vario titolo, di violenti reati aggravati dal metodo mafioso: tentato omicidio, estorsione, porto illegale di armi, ricettazione, furto e incendio di auto, oltre al favoreggiamento personale e all'introduzione illegale di dispositivi di comunicazione in carcere.

Il blitz è scattato contemporaneamente nel Comune di Palo del Colle e all'interno delle Case Circondariali di Lecce e Paola, dove alcuni degli indagati si trovavano detenuti. L'operazione ha visto l'impiego di reparti specializzati dell'Arma, tra cui il Nucleo Cinofili, lo Squadrone Eliportato "Cacciatori Puglia", le Aliquote di Primo Intervento (API) e il Nucleo Elicotteri di Bari.L'indagine, denominata 'Re Nero' e condotta tra il 2023 e il 2024 dalla Sezione Operativa di Modugno, ha permesso di fare luce su un tentato omicidio a Palo del Colle il 16 novembre 2023. L'episodio ha avuto origine dalle ripetute estorsioni subìte da un imprenditore locale, costretto da un pregiudicato legato al clan Strisciuglio a cedere autovetture a noleggio senza ricevere alcun pagamento.Le investigazioni hanno svelato dinamiche criminali di particolare rilievo. Pochi giorni prima del grave fatto, l'estorsore aveva noleggiato un veicolo dalla vittima e, con l’intento di intimidirla, invece di restituire il mezzo gli avrebbe dato fuoco. L'escalation di violenza sarebbe culminata poi nell'assalto al bar dell'imprenditore, dove l'autore del tentato omicidio, arrivato a bordo di un'auto rubata, avrebbe esploso 15 colpi di pistola calibro 9 contro l'ingresso del locale con l’intento di colpire i presenti. L'auto utilizzata per l'agguato è stata successivamente ritrovata completamente carbonizzata cancellando ogni traccia utile alle indagini.Il controllo da parte del principale indagato sul territorio e sulle persone a lui vicine sarebbe proseguito anche dall’interno del carcere. A gennaio 2024, mosso da gelosia, l'uomo avrebbe ordinato dal carcere ai propri sodali di rubare e incendiare l'autovettura della sua stessa fidanzata che, nonostante consapevole delle responsabilità del compagno, avrebbe scelto di denunciare alle autorità un furto ad opera di ignoti. La stessa fidanzata si sarebbe resa protagonista di un altro grave episodio: nel corso di un colloquio in carcere, e con il concorso di altri due indagati, sarebbe riuscita a cedere di nascosto al compagno, tre schede telefoniche intestate a prestanomi, trasferendogliele direttamente in bocca attraverso un bacio. Le SIM sarebbero state poi inserite in telefoni cellulari detenuti illegalmente nelle celle, garantendo così la continuità delle comunicazioni dei detenuti verso l'esterno.Il quadro indiziario raccolto dai Carabinieri è stato condiviso dalla Direzione Distrettuale Antimafia e dal Gip del Tribunale di Bari, che ha disposto la cattura degli indagati. Al termine delle operazioni, tre indagati sono stati associati alle case circondariali mentre un quarto è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Per un quinto indagato, pur facente parte del contesto investigativo, non è stata applicata alcuna misura cautelare per difetto di attualità delle esigenze cautelari.