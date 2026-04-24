Castellana Grotte - L’estate è da urlo: Giallini, Pio e Amedeo, Renga, Masini e Uccio de Santis nel cartellone di Piazze d'Estate 2026

Da luglio ad agosto, tre piazze del centro ospitano “Festivarts” e “Grandi Eventi”. Ingresso libero per le serate culturali, posti a sedere frontali a pagamento per i concerti (già in vendita su Ticketone).

Castellana Grotte - La Città delle Grotte si appresta a vivere due mesi ricchi di appuntamenti, spettacoli e cultura. Il programma Piazze d'Estate, promosso dal Comune di Castellana e dalle Grotte di Castellana, animerà tre piazze del centro con eventi gratuiti e concerti da non perdere.

Dai grandi nomi della satira e della letteratura alla musica italiana più amata, il cartellone offre qualcosa per tutti i gusti.





Festivarts: quattro serate tra parole e cultura

Dal 10 al 31 luglio, ogni giovedì alle 21:00 in Piazza Nicola e Costa, andrà in scena Festivarts, rassegna dedicata alla cultura e alla parola. Ingresso libero e gratuito, posti a sedere fino a esaurimento.

10 luglio – Marco Giallini

Il celebre attore racconterà cinema, esperienza e futuro, in un dialogo senza filtri.

Il celebre attore racconterà cinema, esperienza e futuro, in un dialogo senza filtri. 25 luglio – Pio e Amedeo

La coppia di comici pugliesi porterà satira diretta, provocazione e risate che fanno riflettere.

La coppia di comici pugliesi porterà satira diretta, provocazione e risate che fanno riflettere. 28 luglio – Antonio Decaro

L’ex sindaco di Bari e presidente della Regione Puglia parlerà di visione, esperienza e storie di Puglia vissute sul campo.

L’ex sindaco di Bari e presidente della Regione Puglia parlerà di visione, esperienza e storie di Puglia vissute sul campo. 31 luglio – Luca Bianchini

Lo scrittore noto per i suoi romanzi (tra cui “Io che amo solo te”) racconterà libri, quotidianità e quel suo modo unico di dire le cose serie.





Grandi Eventi: agosto all’insegna della musica e dello spettacolo

Ad agosto, la rassegna “Grandi Eventi” alzerà il volume, con concerti e show in due diverse piazze. Ingresso libero per i posti in piedi; è possibile acquistare posti a sedere frontali su Ticketone (già disponibili online e nei rivenditori autorizzati).





1 agosto – Largo Porta Grande, ore 21:00

Francesco Renga

Il cantautore italiano porterà le canzoni del cuore dal vivo, sotto le stelle.





8 agosto – Largo Porta Grande, ore 21:00

Marco Masini

Un live fatto di emozioni da cantare dall’inizio alla fine.





19 agosto – Piazza Garibaldi, ore 21:00

Uccio De Santis

Il comico salentino festeggia 25 anni di “Mudù”, tra risate e personaggi diventati culto.





21 agosto – Piazza Garibaldi, ore 21:00

Raiz con i Radicanto

Il frontman degli Almamegretta incontra le radici musicali e le nuove sonorità, in un concerto unico.





Come partecipare

Tutti gli eventi sono aperti al pubblico. Per i concerti di agosto, chi desidera un posto a sedere frontale può acquistare il biglietto su Ticketone (già in vendita). Per le serate di Festivarts non è necessaria prenotazione: si consiglia di arrivare in anticipo per assicurarsi un posto.