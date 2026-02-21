Conversano – Lovascio si ricandida: grandi opere e nuove energie per la città - video

Presentata al Teatro Norba la candidatura di Giuseppe Lovascio a sindaco. Bilancio dei quindici anni di amministrazione e priorità per i prossimi cinque.

Conversano - È stata presentata ufficialmente al Teatro Norba la candidatura di Giuseppe Lovascio alla carica di sindaco di Conversano, in un incontro pubblico partecipato che ha ripercorso il cammino amministrativo avviato nel 2008 e nato dall’esperienza di un gruppo civico attivo già dal 2003.

Nel suo intervento, Lovascio ha ricordato le tappe di un percorso politico costruito nel tempo, tra cambiamenti e confronti, rivendicando l’idea di una politica intesa come servizio alla comunità e non come esercizio di potere.





Quindici anni di amministrazione

Nel bilancio tracciato durante l’incontro, spazio alla valorizzazione culturale con l’acquisto di immobili, la creazione di biblioteche, l’unione degli spazi museali e la promozione artistica. Centrale anche la capacità di intercettare finanziamenti pubblici per opere e infrastrutture, con particolare attenzione alle scuole e ai luoghi dell’educazione.

Tra i progetti ricordati figura “Crescere con la bellezza”, dedicato ai bambini da 0 a 6 anni, con l’obiettivo di educare le nuove generazioni al rispetto e alla cura degli spazi comuni.

Strade, verde e agricoltura

Nel confronto con i cittadini sono emerse le criticità legate alle buche stradali causate dai lavori di Acquedotto e fibra ottica. Il candidato ha spiegato che sono state inviate diffide formali alle società coinvolte e che è previsto il completo ripristino delle strade.

Sul verde pubblico, dopo difficoltà legate a un appalto esterno e agli effetti del cambiamento climatico, sono in fase di completamento sei nuovi parchi e un impianto di approvvigionamento idrico a servizio degli agricoltori. Restano prioritari anche gli interventi sulle strade rurali, considerate parte integrante dell’identità del territorio.





Turismo, sport e ambiente

Lovascio ha evidenziato la crescita turistica della città, citata più volte alla BIT, con numeri in aumento e il riconoscimento da parte di Regione Puglia e Pugliapromozione.

In ambito sportivo sono stati ricordati il recupero del Pineta, i finanziamenti per il Pala San Giacomo nell’ambito dei Giochi del Mediterraneo, la riqualificazione dello stadio comunale e la candidatura per una nuova tendostruttura destinata a basket e pallavolo.

Sul tema ambientale, è stato ribadito che la discarica Martucci è chiusa da dodici anni e che l’impianto di trasformazione attualmente attivo non produce inquinamento. È in corso la realizzazione del nuovo Centro Comunale di Raccolta, mentre la raccolta differenziata ha raggiunto l’80%.





Le priorità per il futuro

Guardando ai prossimi cinque anni, il programma prevede il completamento dell’illuminazione pubblica con ulteriori 100 punti luce a led, l’avvio del nuovo Piano Urbanistico Generale, il miglioramento degli ingressi cittadini e il dialogo con la Regione sulle infrastrutture ferroviarie, compreso il potenziamento del collegamento Bari–Taranto.

Previsti inoltre nuovi parcheggi, il sostegno ai grandi eventi sportivi e la valorizzazione di nuove energie civiche. In chiusura, Lovascio ha sottolineato la solidità finanziaria del Comune, che al 31 dicembre disponeva di quasi 11 milioni di euro in cassa, risorse da utilizzare per programmare il futuro della città.