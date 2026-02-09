Carnevale di Putignano - 35mila presenze alla seconda sfilata

Bagno di folla per la 632ª edizione dedicata al paradosso. Concerti, tradizione e ospiti istituzionali rilanciano l’attesa per la settimana grassa.

Putignano - Ancora un bagno di folla per il Carnevale di Putignano che, nella sua 632ª edizione dedicata al tema del paradosso, registra 35mila presenze in occasione della seconda giornata principale. Un successo che conferma la capacità della manifestazione di attrarre residenti e turisti, affascinati dai maestosi carri in cartapesta, dai gruppi mascherati e dall’atmosfera festosa che ha animato l’intero circuito cittadino.

Sin dal mattino, migliaia di persone hanno affollato le aree del percorso, tra food, animazione e palchi allestiti in Piazza Principe di Piemonte, Largo Porta Nuova e Largo Porta Barsento. Suggestiva la seconda sfilata dei carri allegorici e delle maschere di carattere, accompagnata da musica e spettacoli che sono proseguiti anche dopo la parata, nonostante le incertezze del meteo.



L’ultima corrida

maestri Vito e Paolo Mastrangelo, ass. Carta e Colore mastrangelo

mastrangelo It’s my life

maestro Deni Bianco, ass. cArteinregola deni bianco

deni bianco Santissima dei Villeggianti

maestro Diego Simone, ass. L’Isola che non c’è diego simone

diego simone I draghi non esistono. La disabilità è solo negli occhi di chi guarda

maestro Marino Guarnieri, ass. Cartaland guarnieri cartaland

guarnieri cartaland Casinò Mirage

maestro Marino Guarnieri, ass. Farinella guarnieri farinella

guarnieri farinella Lo strano caso dell’uomo che diceva di amare

maestro Francesco Lippolis, ass. Carta Bianca lippolis

lippolis MessIA

maestro Angelo Loperfido, ass. Con le mani messia loperfido

messia loperfido Il Factotum dell’Inconcludenza

Grande partecipazione soprattutto tra i più giovani per i concerti sul Palco Grande.ha acceso Piazza Principe di Piemonte con la sua energia travolgente, mentreha conquistato il pubblico con il suo rap dalle metriche ardite. Applausi anche per le sonorità eclettiche di. Tra le novità della serata, il racconto della sfilata curato dall’influencere la presenza di un performerdurante il live di BigMama, iniziative che hanno reso l’evento ancora più inclusivo per le persone con disabilità sensoriali.Nel corso della giornata è stata inoltre sancita la partnership tra il Carnevale e la città di Putignano con lain vista del ritorno in Puglia delin programma dalLa storica manifestazione dedicata al calcio giovanile coinvolgerà 19 campi in erba artificiale nelle province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto, con circa 150 partite in calendario. Ospiti del sindacoe del presidente della Fondazione Carnevale, il presidente LNDe il presidente LND PugliaTra gli appuntamenti collaterali, grande partecipazione anche per il Pranzo di Comunità, che ha riunito oltre 200 persone nel borgo antico. Cresce ora l’attesa per gli eventi della tradizione promossi dall’Accademia delle Corna: dalla Brace del cornuto all’elezione del Gran cornuto dell’anno, fino al corteo del Corneo e alla spaghettata del cornuto in Piazza Plebiscito.In programma ancheal Teatro Comunale e, il 14 febbraio, le serenate romantiche dinel centro storico, culminando con un concerto piano e voce inedito.Il Carnevale entra così nella settimana grassa, in attesa delle ultime due grandi parate del 15 e 17 febbraio, pronto a chiudere un’edizione che si sta rivelando tra le più partecipate degli ultimi anni.