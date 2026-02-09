Carnevale di Putignano - 35mila presenze alla seconda sfilata

Bagno di folla per la 632ª edizione dedicata al paradosso. Concerti, tradizione e ospiti istituzionali rilanciano l’attesa per la settimana grassa.
Putignano - Ancora un bagno di folla per il Carnevale di Putignano che, nella sua 632ª edizione dedicata al tema del paradosso, registra 35mila presenze in occasione della seconda giornata principale. Un successo che conferma la capacità della manifestazione di attrarre residenti e turisti, affascinati dai maestosi carri in cartapesta, dai gruppi mascherati e dall’atmosfera festosa che ha animato l’intero circuito cittadino.
Sin dal mattino, migliaia di persone hanno affollato le aree del percorso, tra food, animazione e palchi allestiti in Piazza Principe di Piemonte, Largo Porta Nuova e Largo Porta Barsento. Suggestiva la seconda sfilata dei carri allegorici e delle maschere di carattere, accompagnata da musica e spettacoli che sono proseguiti anche dopo la parata, nonostante le incertezze del meteo.
maestri Vito e Paolo Mastrangelo, ass. Carta e Colore
maestro Deni Bianco, ass. cArteinregola
maestro Diego Simone, ass. L’Isola che non c’è
maestro Marino Guarnieri, ass. Cartaland
maestro Marino Guarnieri, ass. Farinella
maestro Francesco Lippolis, ass. Carta Bianca
maestro Angelo Loperfido, ass. Con le mani
maestro Franco Giotta, ass. ARCAS - Fuori Concorso
Grande partecipazione soprattutto tra i più giovani per i concerti sul Palco Grande. BigMama ha acceso Piazza Principe di Piemonte con la sua energia travolgente, mentre Madman ha conquistato il pubblico con il suo rap dalle metriche ardite. Applausi anche per le sonorità eclettiche di Elasi e Playgirls from Caracas. Tra le novità della serata, il racconto della sfilata curato dall’influencer VideoCiecato e la presenza di un performer LIS durante il live di BigMama, iniziative che hanno reso l’evento ancora più inclusivo per le persone con disabilità sensoriali.
Nel corso della giornata è stata inoltre sancita la partnership tra il Carnevale e la città di Putignano con la Lega Nazionale Dilettanti, in vista del ritorno in Puglia del Trofeo delle Regioni, in programma dal 27 marzo al 3 aprile. La storica manifestazione dedicata al calcio giovanile coinvolgerà 19 campi in erba artificiale nelle province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto, con circa 150 partite in calendario. Ospiti del sindaco Michele Vinella e del presidente della Fondazione Carnevale Danilo Daresta, il presidente LND Giancarlo Abete e il presidente LND Puglia Vito Tisci.
Tra gli appuntamenti collaterali, grande partecipazione anche per il Pranzo di Comunità “200 piatti, un tavolo”, che ha riunito oltre 200 persone nel borgo antico. Cresce ora l’attesa per gli eventi della tradizione promossi dall’Accademia delle Corna: dalla Brace del cornuto all’elezione del Gran cornuto dell’anno, fino al corteo del Corneo e alla spaghettata del cornuto in Piazza Plebiscito.
In programma anche veglioncini per bambini, serate danzanti al Teatro Comunale e, il 14 febbraio, le serenate romantiche di Renzo Rubino nel centro storico, culminando con un concerto piano e voce inedito.
Il Carnevale entra così nella settimana grassa, in attesa delle ultime due grandi parate del 15 e 17 febbraio, pronto a chiudere un’edizione che si sta rivelando tra le più partecipate degli ultimi anni.