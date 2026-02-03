Decaro: "Manterrò gli impegni presi, lavorerò ogni giorno per questa terra"

Il presidente, dopo il giuramento ufficiale, traccia la linea del suo mandato: sacrificio, impegno e collaborazione con l’opposizione. Annuncia: “Ho lasciato l’Europa per mettermi a servizio della mia terra. L’aula non sia un teatro”.

Bari - Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, dopo aver giurato nel corso della prima seduta del Consiglio regionale, ieri pomeriggio, ha sottolineato i suoi obiettivi per i prossimi cinque anni: "mantenere gli impegni presi e non tradire la fiducia dei cittadini.

Per questo mi impegno - ha detto - davanti a voi, a lavorare ogni giorno per questa terra. Come sapete, ho scelto di lasciare il mio incarico in Europa ( ndr, da presidente della Commissione Ambiente). Sono tornato per mettermi a disposizione della mia gente e della mia terra, perché la politica, l'impegno nelle istituzioni, non devono essere mai strumento di rendita personale ma sempre servizio alla propria comunità. Guai a perdere di vista questa consapevolezza. Sacrificio e impegno.

Questo chiedo a tutti noi". Poi, si è rivolto "a tutti, maggioranza e opposizione. Il primo obiettivo - ha precisato - deve essere quello di rendere orgogliosi i pugliesi di noi. Dovranno essere orgogliosi per quello che faremo e per come lo faremo".Poi ha chiesto "rispetto per le istituzioni. Quest'aula - ha evidenziato - non è un teatro politico ma il luogo dove si assumono decisioni che possono fare la differenza per la Puglia del futuro. Nel rispetto delle idee politiche di ciascuno e dei rispettivi ruoli, quest'aula deve essere uno spazio di confronto civile e propositivo. Dal primo all'ultimo giorno. Teniamo fede al nostro mandato, anche quando ci saranno dissidi, scelte impopolari o provvedimenti che richiederanno un passo indietro".