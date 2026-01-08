Liste d'attesa, primo impegno del neo governatore pugliese

A poche ore dalla proclamazione, il nuovo governatore convoca in Presidenza i vertici della sanità pugliese. Obiettivo: mettere a punto "misure urgenti" per ridurre i tempi di attesa.

Bari - Una riunione per mettere a punto "misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste d'attesa delle prestazioni sanitarie".

È il primo impegno al quale Antonio Decaro, appena proclamato presidente della Regione Puglia, vuole dare seguito e, infatti, ieri sera, subito dopo la proclamazione ha convocato una riunione in Presidenza sul tema. Alla riunione hanno partecipato, con Decaro, il futuro capo di gabinetto Davide Pellegrino, l'attuale direttore del dipartimento Salute della Regione Vito Montanaro e la direttore generale dell'Aress, l'Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale, Lucia Bisceglia.