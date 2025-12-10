Mediaset acquisisce Radio Norba e rafforza la presenza al Sud

Il gruppo Mediaset entra nel capitale di Radio Norba, storica emittente pugliese con sede a Conversano, consolidando la sua posizione nel settore radiofonico e degli eventi musicali nel Mezzogiorno.

Conversano - Mediaset ha ufficializzato l’acquisizione di Radio Norba, emittente simbolo della Puglia e punto di riferimento nel panorama radiofonico del Sud Italia. L’operazione, realizzata attraverso la controllata RadioMediaset, segna un passo strategico per l’espansione del gruppo nella comunicazione e nell’intrattenimento.

Radio Norba, fondata e guidata da Marco Montrone, continuerà a operare sotto la stessa direzione: l’attuale amministratore delegato resterà al timone della società editrice Genetiko, che gestisce anche eventi musicali di grande richiamo come Battiti Live. Montrone ha espresso orgoglio per il traguardo raggiunto, definendo l’accordo con Mediaset il riconoscimento di un percorso costruito con passione e dedizione.



L’ingresso di Radio Norba nel gruppo Mediaset rafforza la presenza del colosso televisivo e radiofonico nel Mezzogiorno, aggiungendo un’importante emittente locale alle sue già numerose radio nazionali, tra cui Radio 105, Virgin Radio, R101, Radio Monte Carlo e Radio Subasio.



L’operazione apre anche nuove prospettive nel campo degli eventi live e della produzione multimediale. Grazie all’esperienza di Genetiko nell’organizzazione di manifestazioni come Battiti Live, Mediaset potrà sviluppare sinergie tra radio, televisione ed eventi, potenziando la propria offerta di intrattenimento su scala nazionale.



Dal punto di vista strategico, l’acquisizione consolida ulteriormente la leadership del gruppo nel settore radiofonico italiano e amplia la capacità di raggiungere un pubblico sempre più vasto e diversificato, con una presenza più capillare nel Sud del Paese.