Elezioni regionali in Puglia, crollo dell'affluenza

Un crollo di oltre 10 punti percentuali rispetto al 2020. La provincia di Lecce è la più virtuosa, Foggia la più astensionista. Oggi si vota fino alle 15, sfida Decaro (centrosinistra) contro Lobuono (centrodestra).

Puglia - Affluenza in calo nel primo dei due giorni di voto in Puglia.

Per le elezioni regionali: in base ai dati disponibili su Eligendo alle ore 23 ha votato il 29,45% degli aventi diritto rispetto al 39,88% della precedente tornata elettorale del 2020. La provincia con il maggior numero di votanti è quella di Lecce con il 32,15% (nel 2020 il dato era del 41,04%); seguono Bari con il 30,09% (nel 2020 40,92%); Brindisi con il 29,58,% (38,71% nel 2020); Barletta-Andria-Trani con l'28,81% (42,61% nel 2020); Taranto con il 27,90 (38,53% nel 2020); e infine Foggia con il 26,17% (36,54% nel 2020). Si vota anche oggi fino alle 15, in campo Antonio Decaro per il centrosinistra e Luigi Lobuono per il centrodestra.