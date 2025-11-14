Putignano - Trionfo della Élite Kickboxing: 4 ori ai Regionali e il maestro Andrulli sfiora il titolo italiano

Cinque atleti in gara tra Gioia del Colle e Genova: Stefano Carucci, Davide Giannandrea e Carlo Dursi salgono sul podio più alto. Il maestro costretto al ritiro per un infortunio al naso.

Putignano - Weekend di fuoco per la Élite Kickboxing di Putignano del maestro Danilo Andrulli, impegnata contemporaneamente su due fronti domenica 9 novembre: ai Campionati Regionali Puglia e Basilicata a Gioia del Colle e nella sfida per il titolo italiano a Genova.

A Gioia del Colle, cinque atleti hanno rappresentato con successo i colori della società putignanese. Stefano Carucci (+60 kg OCAD) ha dominato la sua categoria vincendo tutti e cinque i match disputati, mostrando tecnica e determinazione. Stesso risultato per Davide Giannandrea (-65 kg Junior) che ha vito tre incontri con autorità, e per Carlo Dursi (-75 kg Senior) che ha conquistato il primo posto imponendo il suo ritmo nella finale.



Mattia Detomaso (-55 kg OCAD) si è fermato ai quarti di finale per pochi punti, mentre Cesare Laera (-75 kg Junior) ha ottenuto un ottimo terzo posto alla sua prima esperienza in gara. Il gruppo è stato seguito a bordo ring dal maestro John Patrick Simonini, che ha guidato strategicamente gli atleti.



Contemporaneamente a Genova, il maestro Danilo Andrulli era impegnato nella difesa del titolo italiano. Purtroppo la sfida si è interrotta precocemente a causa di una rottura al naso riportata in allenamento nelle settimane precedenti. "Sapevo che sarebbe stata una sfida difficile," ha raccontato Andrulli, "ma ho deciso comunque di salire sul ring. Purtroppo al primo scambio ho sentito dolore e il naso ha iniziato a sanguinare, costringendomi a fermarmi."



Nonostante la delusione per il ritiro, il maestro guarda già al futuro: "Ora mi concentrerò sul recupero, con l'obiettivo di puntare alla cintura di campione europeo professionisti." Intanto esprime grande soddisfazione per i risultati dei suoi atleti: "Sono davvero soddisfatto dei miei ragazzi. Mi complimento con tutti loro per il grande lavoro svolto in gara, ma soprattutto in palestra: la dedizione e l'impegno si vedono nei risultati."



Una domenica che conferma il valore del vivaio della Élite Kickboxing e la solidità del lavoro portato avanti dal maestro Andrulli e dal suo staff tecnico.