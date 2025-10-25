Scaduto oggi il termine, ora le liste per le regionali sono ufficiali

Chiuse le liste per le regionali del 23 e 24 novembre: in corsa Decaro per il centrosinistra, Lobuono per il centrodestra, con Ada Donno e Sabino Marco Mangano in campo da indipendenti.

Bari - E' scaduto a mezzogiorno di oggi il termine per presentare le liste per le regionali in Puglia, previste il 23 e 24 novembre prossimi. Da una parte Antonio Decaro con il centrosinistra, dall'altra Luigi Lobuono per il centrodestra.

Il M5S è stato il primo, ieri mattina, per la circoscrizione di Bari, a depositare la lista con le candidature materialmente affidate al coordinatore Raimondo Innamorato, sindaco di Noicattaro.

Poi e’ stata consegnata quella del Pd, e nel pomeriggio, tra gli altri, Avs e Forza Italia. In campo, con Decaro e Lobiono, c’è Ada Donno per Puglia Pacifista e Popolare, e l’indipendente Sabino Marco Mangano. La sua lista si chiama 'Alleanza civica per la Puglia': ex consigliere comunale dei 5 stelle, si era candidato a sindaco di Bari l’anno scorso con la civica 'Oltre'.