Fasano – Italia-Kazakistan, sfida decisiva per Euro Futsal 2026: Palazzetto già sold out

Giovedì 18 settembre il Palazzetto dello Sport ospita l’andata del play-off: è già sold out. Musumeci: “Serve fiducia, siamo un grande gruppo”

Fasano - Il grande futsal europeo fa tappa in Puglia. Giovedì 18 settembre, alle ore 20.00, il Palazzetto dello Sport di Fasano sarà il palcoscenico della sfida tra Italia e Kazakistan, match d’andata del decisivo spareggio play-off per la qualificazione a UEFA Futsal EURO 2026.

Il ritorno si disputerà martedì 23 settembre ad Astana, in Kazakistan, alle 16.30 italiane. Tutto si giocherà in 80 minuti: 40 in casa, 40 in trasferta. In palio c’è un posto tra le migliori d’Europa.



L’attesa è altissima e lo dimostra il tutto esaurito già registrato da giorni: Fasano si conferma ancora una volta una roccaforte dell’Italfutsal, capace di riempire l’impianto come già accaduto contro la Finlandia lo scorso aprile.



MUSUMECI: “FIDUCIA, SQUADRA, ORGOGLIO”

In piena preparazione a Fasano, il capitano Carmelo Musumeci ha parlato dell’importanza della sfida e del momento che sta vivendo il gruppo:“Siamo ancora in fase di preparazione e chiaramente non potremo essere al 100% a livello atletico, ma stiamo lavorando duramente. Conosciamo il significato di questa partita: sotto la guida di mister Salvo Samperi e del suo staff stiamo crescendo ogni giorno, anche sul piano tattico”.



Il leader azzurro ha posto l’accento su un concetto chiave, la fiducia: “Credo ancora di più in questa parola. Siamo un gruppo forte e valido, con giocatori straordinari. A livello tecnico non ci manca nulla, ora dobbiamo dimostrare di essere anche una squadra vera. Per questo, serve fiducia in noi stessi e da parte di tutto l’ambiente”.



Un appello sentito anche al pubblico: “Quando giochi con la maglia azzurra davanti a una cornice così, è un’emozione indescrivibile. Sentire le persone che ti spingono, vedere le bandiere sventolare, è un orgoglio che ti dà forza anche nei momenti più difficili. Il pubblico può davvero fare la differenza”.



FASANO RISPONDE PRESENTE

La città pugliese si è fatta trovare pronta. Ancora una volta, come già in passato, il Palazzetto dello Sport sarà una bolgia tricolore: tutto esaurito, entusiasmo alle stelle e voglia di spingere gli Azzurri verso l’impresa.

La Nazionale italiana, dopo una fase altalenante nel girone, ha ora l’occasione di riscattarsi e conquistare il biglietto per la fase finale degli Europei del 2026. La qualificazione passa da Fasano.



I CONVOCATI

Il Commissario Tecnico Salvo Samperi ha diramato l’elenco dei convocati per questo doppio impegno, confermando l’ossatura già vista nelle ultime uscite, con alcune novità dell’ultim’ora.



Portieri:

Jurij Bellobuono (Napoli)

Carlos Dal Cin (Feldi Eboli)

Gianluca Parisi (Pirossigeno Cosenza)



Giocatori di movimento:

Venancio Baldasso (Feldi Eboli)

Giuliano Fortini, Francesco Liberti (L84 Torino)

Matheus Barichello, Julio De Oliveira (Ecocity Genzano)

Enrico Donin (Came Treviso)

Carmelo Musumeci, Luis Turmena, Giovanni Pulvirenti (Meta Catania)

Matteo Biscossi, Ivan Cutruneo, Antonino Isgrò* (Roma 1927)

Alex Merlim (Sporting CP)

Gabriel Motta (Jimbee Cartagena)

Italo Rossetti (Sporting Sala Consilina)

Guilherme Gaio** (Feldi Eboli)



* Escluso dalla convocazione in data 11/09

** Convocato in data 11/09



LO STAFF AZZURRO

A guidare la spedizione azzurra sarà il CT Salvo Samperi, affiancato da un team esperto e completo che accompagnerà i ragazzi in questo percorso decisivo verso la qualificazione.



IL PROGRAMMA DELLO SPAREGGIO

Andata

📍 Giovedì 18 settembre – Fasano

🕗 Ore 20.00 (diretta RaiSport)

🇮🇹 Italia vs Kazakistan



Ritorno

📍 Martedì 23 settembre – Astana (Kazakistan)

🕟 Ore 16.30 italiane

🇰🇿 Kazakistan vs Italia



TUTTO IN GIOCO

Ottanta minuti per sognare, ottanta minuti per tornare tra le grandi del futsal europeo. A Fasano è tutto pronto: adesso la parola passa al campo.