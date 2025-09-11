Bari - Putignano via Conversano, dopo 6 anni riapre la linea ferroviaria: da lunedì 15 settembre tornano i treni

  • Home
La tratta Bari-Putignano via Conversano torna operativa, ma le fermate di Capurso e Triggiano restano temporaneamente sospese per lavori.

Putignano Stazione Ferroviaria FseConversano - Un passo avanti storico per la mobilità dell’hinterland barese: dopo quasi sei anni di stop, da lunedì 15 settembre la linea ferroviaria Bari-Putignano via Conversano tornerà finalmente attiva. La riapertura, fortemente voluta da cittadini e amministrazioni, restituisce un collegamento cruciale tra il capoluogo e i comuni a sud della città, seppur con alcune limitazioni temporanee.

I treni, infatti, non effettueranno fermate nelle stazioni di Capurso e Triggiano, dove proseguono i lavori di ammodernamento. Gli utenti di questi due centri dovranno attendere il termine degli interventi per tornare a usufruire del servizio ferroviario.

A Conversano, invece, il treno tornerà a transitare regolarmente, anche se il dibattito sull’adeguamento della linea è più acceso che mai. Il sindaco Giuseppe Lovascio ha ribadito la propria opposizione al progetto originario proposto da Ferrovie Sud-Est e Regione Puglia, che prevedeva la chiusura dei passaggi a livello e la creazione di sole due barriere fisse di accesso alla città.

«Quella soluzione – spiega Lovascio – era per noi inaccettabile. Avrebbe isolato Conversano, creando una barriera fisica e danneggiando la viabilità esistente. Abbiamo sempre sostenuto che l’unica opzione percorribile sia l’interramento della ferrovia».

Nel frattempo, proseguono i cantieri per la riqualificazione della stazione di Conversano, con un nuovo parcheggio di 70 posti auto, una velostazione da 72 posti bici, stalli per moto, autobus e kiss&ride, oltre a punti di ricarica per veicoli elettrici e miglioramenti dell’accessibilità pedonale e ciclistica.

Un segnale di ripresa importante per un territorio che da troppo tempo attendeva il ritorno del treno, simbolo di connessione e progresso.

 
