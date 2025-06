Viabilità e mobilità sostenibile: con l'accordo di coesione 400mila euro dalla Regione al Comune di Adelfia

Finanziamento in due tranche nell’ambito dell’accordo di coesione: previsti app, bike sharing, colonnine di ricarica e sensori smart per la sicurezza.

Adelfia - Ammonta a 400mila euro il finanziamento complessivo destinato dalla Regione Puglia al Comune di Adelfia nell'ambito dell'accordo di coesione.

Due tranche da 200mila euro l'una, la prima nel 2025 la seconda nel 2026‑2027, da utilizzare in misure di digitalizzazione della viabilità e mobilità sostenibile.

Gli interventi riguarderanno il monitoraggio e la gestione del traffico tramite sistemi digitali integrati; il supporto alla mobilità sostenibile attraverso app; il bike‑sharing e colonne di ricarica; il miglioramento della sicurezza stradale e della manutenzione predittiva mediante sensori IoT.

"Questo stanziamento - commenta l'assessore regionale al Personale, Gianni Stea - rappresenta un passo concreto in avanti per rendere Adelfia più moderna, sicura e sostenibile. Grazie a questi interventi, si potrà migliorare la qualità della vita, ridurre l'impatto ambientale e rafforzare la sicurezza stradale. È un esempio chiaro di come la sinergia tra Regione e Comuni traduca le risorse pubbliche in benefici reali per i cittadini. Continueremo a impegnarci perché ogni euro speso sia un investimento sul futuro del territorio".