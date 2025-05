Le opere di Escher in mostra a Conversano: arte e matematica al Castello

Per la prima volta in Puglia, le opere del visionario artista olandese. La mostra resterà aperta fino al 28 settembre 2025

Conversano - Per la prima volta arrivano in Puglia le geniali opere di Maurits Cornelis Escher (1898-1972).

Fino al 28 settembre 2025 le sale espositive del Polo Museale – Castello Conti Acquaviva D’Aragona di Conversano accolgono le opere di uno degli artisti del XX secolo più amati dal grande pubblico.

Artista iconico per gli amanti dell’arte ma anche per matematici, designer e grafici, M. C. Escher è ricordato per le sue creazioni uniche, in grado di coniugare l’arte con l’universo infinito dei numeri, la scienza con la natura, la realtà con l’immaginazione, generando invenzioni fantasiose e paradossi magici ma dal forte rigore scientifico.

Maggiori informazioni su orari della mostra, aperture straordinarie e biglietti sono disponibili al link: https://www.arthemisia.it/it/mostra-escher-conversano-informazioni/