Bari, il cordoglio del sindaco per la scomparsa di Vincenzo Pomo

Figura di riferimento per la sanità locale e nazionale, Pomo ha dedicato la sua vita al miglioramento della medicina territoriale e ospedaliera.

BARI - Il sindaco di Bari esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Vincenzo Pomo, medico, già direttore dell’Area Promozione della Salute della Regione Puglia, poi coordinatore del SISAC (Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati) e per molti anni componente autorevole dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).

“Vincenzo Pomo ha ricoperto ruoli apicali nelle istituzioni sanitarie locali e nazionali, impegnandosi per la stipula dei contratti di lavoro per i medici convenzionati, come pure dei numerosi accordi integrativi per la medicina generale, la pediatria e la specialistica, lavorando per il miglioramento della medicina territoriale e ospedaliera. Nel corso della sua carriera, ha interpretato il proprio ruolo con competenza e professionalità, con l’obiettivo di garantire equità nell’accesso al sistema sanitario regionale. Mi piace personalmente di ricordare il suo instancabile impegno nel volontariato in favore degli ammalati più fragili e delle loro famiglie. La città di Bari è vicina ai suoi familiari e a quanti gli hanno voluto bene”.