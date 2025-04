Farmacia in arrivo nella frazione di Coreggia ad Alberobello: pubblicato il bando

Aperte fino all'11 maggio 2025 le candidature per aprire una farmacia a Coreggia, frazione storica di Alberobello priva di servizi sanitari essenziali.

ALBEROBELLO – È ufficialmente aperto il bando per l’assegnazione di una nuova sede farmaceutica nella frazione di Coreggia ad Alberobello.

La Regione Puglia ha pubblicato il concorso regionale per titoli ed esami finalizzato alla formazione di una graduatoria di farmacisti idonei, in attuazione dell’articolo 4 della Legge 362/1991.



La scadenza per presentare domanda è fissata all'11 maggio 2025. Il concorso si svolge esclusivamente in modalità telematica, attraverso la piattaforma online candidatureconcorsi.it o concorsi.regione.puglia.it.



La nuova farmacia è considerata strategica per il territorio. «Coreggia è penalizzata dalla mancanza di servizi essenziali, tra i quali una farmacia», sottolinea il sindaco di Alberobello Francesco De Carlo. «Un presidio sanitario locale eviterebbe ai residenti di doversi spostare continuamente verso Alberobello, alleggerendo anche il traffico urbano».



Il bando riguarda sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti. Per Coreggia, in particolare, la sede individuata comprende l'area centrale delimitata da via Turi, via Serenissima in Puglia, via Pastore e strade adiacenti.



REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Possono candidarsi i farmacisti iscritti all'albo professionale, in possesso dei diritti civili e politici, che non abbiano superato i 60 anni d'età e che non abbiano ceduto una farmacia negli ultimi dieci anni. Il bando richiede il possesso delle credenziali SPID e di una PEC attiva per l’invio delle domande.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa della Regione Puglia ai numeri 080/5403489 - 3145 (dal lunedì al venerdì, 9:00-13:00, e martedì-giovedì anche 14:30-16:30) o scrivere una PEC a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..



Coreggia potrebbe finalmente dotarsi di un servizio fondamentale per la salute pubblica e la qualità della vita dei residenti.