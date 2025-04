Castellana Grotte - Giornate della Scienza e della Tecnologia, gran finale domenica 6 aprile con Schettini e Perri

Settimana intensa all’IISS Luigi Dell’Erba tra conferenze, seminari, ospiti internazionali e tecnologie futuristiche. Domenica 6 aprile l’evento aperto alla cittadinanza.

Castellana Grotte - Prosegue con entusiasmo e grande partecipazione l’ottava edizione delle Giornate della Scienza e della Tecnologia all’IISS Luigi Dell’Erba di Castellana Grotte, un festival pensato per avvicinare studenti e cittadini al mondo della scienza, dell’innovazione e delle tecnologie emergenti.

Il tema di quest’anno, “Metamorfosi. L’evoluzione dell’intelligenza”, accompagna un fitto programma di incontri, conferenze e laboratori, toccando tematiche cruciali come l’intelligenza artificiale, la medicina personalizzata, le energie rinnovabili, la sostenibilità e le sfide del cambiamento climatico.



Inaugurazione con ospiti d’eccezione

A inaugurare l’evento, il noto docente-influencer Vincenzo Schettini (“La Fisica che ci piace”), con la presenza della dirigente scolastica Teresa Turi, del sindaco Domi Ciliberti, e di numerosi rappresentanti istituzionali e accademici. Spazio anche alla scienza applicata con la presentazione della tuta spaziale bionica EMSi, progettata dalla startup pugliese Never Before Italia e testata a bordo di SpaceX: una vera rivoluzione nel campo della simulazione muscolare in assenza di gravità.



Settimana tra scienza e divulgazione

Nei giorni successivi si sono susseguiti ospiti del calibro del prof. Saverio Vicario (Yale University), del prof. Graziano Pesole (Università di Bari), del prof. Nunzio Denora (Farmacia UniBA) e della prof.ssa Angela Lombardi (PoliBa), che hanno affrontato argomenti come la biodiversità, i Big Data in medicina e la metamorfosi del farmaco. Interessante anche il contributo dello studioso Lorenzo Loporiere, che ha indagato il rapporto tra scienza e pseudoscienza partendo dalle ricerche dello psichiatra Cesare Lombroso.



Domenica 6 aprile: giornata aperta al pubblico con l’Expo Scienza

Grande attesa per domenica 6 aprile, quando il festival aprirà le porte a cittadini, famiglie e curiosi dalle 16:00 alle 21:00 con l’Expo Scienza. In programma esperimenti dal vivo, laboratori interattivi, realtà aumentata, robotica, e uno spettacolo teatrale liberamente ispirato all’Orlando Furioso. Alle 18:30, ospite speciale l’astrofisico e divulgatore scientifico Luca Perri.



Robot quadrupedi e visori VR: la scienza si fa spettacolo

Durante l’evento sarà anche possibile vedere in azione Go2, il cane-robot a quattro zampe dotato di sensori e intelligenza artificiale, in dotazione alla scuola. Gli studenti guideranno i visitatori in un viaggio tra algoritmi, realtà virtuale e innovazioni sostenibili.



Un’iniziativa d’eccellenza tra scuola e territorio

Le Giornate della Scienza sono realizzate in collaborazione con il Comune di Castellana Grotte, le Grotte di Castellana, l’IRCCS “Saverio De Bellis” e numerosi enti pubblici e privati. L’iniziativa vanta il patrocinio del Parlamento Europeo, del Ministero dell’Istruzione, della Regione Puglia, Università di Bari, Politecnico di Bari e del CNR.



Un esempio virtuoso di come scuola, scienza e territorio possano camminare insieme verso il futuro.