Carnevale di Putignano 2025: numeri da record e innovazione digitale

Con oltre 85.000 presenze e un incasso record di 600.000€, il Carnevale di Putignano 2025 conferma il suo ruolo di evento culturale leader in Puglia

Putignano - Si è conclusa con un bilancio più che positivo la 631ª edizione del Carnevale di Putignano che anche quest’anno ha saputo coniugare tradizione e innovazione.

Oltre 85.000 presenze e registrati incassi superiori ai 600.000 euro. Un successo che va oltre i numeri, confermando il Carnevale come uno degli eventi più attesi del Sud Italia, capace di rinnovarsi senza perdere la sua anima popolare.





Tra pioggia e standing ovation: il racconto di un successo

Nonostante il maltempo abbia fatto capolino in alcune giornate, il pubblico non si è fatto scoraggiare: le sfilate dei 7 carri allegorici, i 6 gruppi mascherati e le esibizioni di artisti come Le Vibrazioni, La Rappresentante di Lista e Pif hanno riempito le strade di colori e musica. Ma il vero protagonista è stato il mix vincente tra folclore e innovazione, con una particolare attenzione all’inclusività e alla tecnologia.





L’app del Carnevale e il voto popolare

Per la prima volta, una app dedicata ha permesso ai visitatori di interagire con l’evento in tempo reale: 3.500 download, oltre 2.400 voti per il carro preferito e un sondaggio che ha rivelato come il 92% del pubblico sia rimasto affascinato dalle sfilate. «Volevamo avvicinare i giovani e rendere l’esperienza più coinvolgente», spiega Marco Lassandro, direttore organizzativo della Fondazione. «I risultati ci hanno dato ragione».





Un Carnevale per tutti: il premio per l’inclusività

Merito anche dei progetti sociali che hanno reso la manifestazione accessibile a tutti: dai percorsi tattili di "Carnevale al Buio" per non vedenti, realizzati con Ubuntu e Radio Puglia, all’Area Baby Melo dedicata ai più piccoli. Un impegno che è valso alla kermesse il Premio del Garante Regionale per la Disabilità. «Vogliamo che il Carnevale sia una festa di comunità, senza esclusioni», sottolinea il presidente Danilo Daresta.





Sponsor in crescita e partnership internazionali

L’edizione 2025 ha segnato un +132% nelle sponsorizzazioni, grazie anche al “Progetto Imprenditori” che ha coinvolto 14 aziende locali. Ma non solo: collaborazioni con le Fallas di Valencia e il Carnevale di Kattaro (Montenegro) hanno aperto nuove strade per il futuro, mentre i social media hanno raggiunto 15,5 milioni di visualizzazioni.





Le parole del Sindaco: «Puntiamo sempre più in alto»

Soddisfatto il primo cittadino Michele Vinella: «Questa edizione ha dimostrato che la Fondazione sta lavorando nella giusta direzione, con professionalità e visione. Ora l’obiettivo è crescere ancora, per portare il Carnevale di Putignano sempre più lontano».

Appuntamento al 2026 – Con queste premesse, la prossima edizione si annuncia già ricca di sorprese.