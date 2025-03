Putignano - Pioggia e vento non fermano la 44ma “Marcialonga di San Giuseppe”

La manifestazione, organizzata dalla società podistica ASD Amatori Putignano, è la prima tappa del Campionato regionale "Corripuglia 2025"

Putignano Ba - Quest'anno, le previsioni metereologiche non erano delle migliori (vento forte e pioggia) ma, alle ore 09,30 in Largo Porta Nuova, sotto lo sguardo rasserenante della nostra Madonnina, circa 1.000 tesserati FIDAL erano schierati al nastro di partenza, pronti a gareggiare.

Alle successive ore 09,50 circa 2.000 atleti "liberi" hanno indossato la maglia celebrativa della competizione (quest’anno dedicata a SONIK, il riccio blu più veloce al Mondo) ed emulando i professionisti, partiti poco prima, hanno partecipato alla manifestazione, portando gioia e colore tra le strade della cittadina putignanese. Tanti ragazzi, ma anche mamme e papà con figli a seguito, anche in passeggino, diversamente abili, scolaresche, associazioni di vario genere ed amici a 4 zampe, hanno invaso e colorato il viale C. Colombo ed il paese intero.

In testa a questa moltitudine di persone, una rappresentanza della Giunta Comunale ed il Sindaco di Putignano, Michele Vinella che, indossato abbigliamento sportivo ed il pettorale nr.1, ha condiviso con i suoi concittadini questa giornata di sport e divertimento.

Era inoltre presente, ed ha preso parte alla manifestazione, il Presidente del Comitato regionale Fidal Puglia, Eusebio Haliti.

Ad aggiudicarsi la competizione ed il premio “Deal Farm”, l’atleta Rizzi Giovanni dell’Atletica Pro Canosa con il crono di 33’05” mentre nella gara femminile si è imposta Pastore Francesca dell’ASD Gioia Running con il crono di 39’36” aggiudicatasi il Trofeo Dolce Bontà.

Primi arrivati dell’ASD Amatori Putignano, Marco Patruno con il tempo di 35’28” taglia il traguardo 8° assoluto e si aggiudica il 1° posto di categoria. Tra le donne, Ornella Donghia e Mara Lavarra, giungono entrambe 4e di categoria.

Il 44° Trofeo Lami Sport come miglior società classificata è andato alla Nadir on the Road, il Trofeo F. Sabato per la seconda classificata all’ ASD Amatori Putignano, terzo posto per l’Atletica Monopoli che si aggiudica il Trofeo messo a disposizione dalla Friggitoria San Domenico.

Sono stati premiati gli Istituti scolastici:

Istituto Comprensivo Minzele - Parini (Trofeo Pane & CO);

Istituto Comprensivo De Gasperi-Stefano da Putignano (Trofeo Macelleria Belvedere);

Polo Liceale E. Majorana (Trofeo Pane & CO).

I seguenti gruppi liberi:

1° posto - Officina del benessere (35° Trofeo A. Lattarulo);

2° posto – Il coriandolo (15° Trofeo rag. G. Polignano);

3° posto – Talenti più Zenit (trofeo messo in palio dall’Amministrazione comunale.)

Per la prevista estrazione dei premi riservati ai liberi, sono stati estratti i seguenti numeri: 23, 305, 506, 729, 813, 1322, 1520, 1624, 1713, 1755, 1867, 1988, 2213, 2417, 2497 (primi da ritirare presso Valerio Sport) e 901, 930, 969, 976, 1015, 1042, 1074, 1084, 1114, 1131, 1169, 1187, 2106, 2137, 2611 (premi da ritirare presso Lami Sport).

L’ A.S.D. Amatori Putignano ringrazia per il patrocinio, il Comune di Putignano, la Regione Puglia, il Comitato Regionale Fidal Puglia ed il CONI, e soprattutto ringrazia tutti coloro che, sfidando le insidie del meteo, hanno partecipato alla 44^ Marcialonga di San Giuseppe, rendendo anche questa edizione, indimenticabile.