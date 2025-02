Putignano ottiene la qualifica di "Città D'Arte"

La qualifica è stata conferita dalla Regione Puglia. Putignano iscritto all’Elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente turistica e Città d’Arte

Putignano Ba - La Regione Puglia ha conferito, con la determinazione dirigenziale numero 2025/7/056 del 23 gennaio 2025, alla Città di Putignano la qualifica di Città d’Arte, iscrivendo il nostro Comune nella sezione dell’Elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e Città d’Arte.

Un titolo riconosciuto per la presenza, sul territorio putignanese, di complessi monumentali e di notevole interesse storico come la Chiesa di San Domenico, la Chiesa del Carmine, quella di Santa Maria la Greca, il Torrione Cilindrico, ma anche grazie alla presenza di opere d’arte di Stefano da Putignano, Vincenzo Fato, Nicola Gliri. Un riconoscimento che da atto anche della presenza di spazi socio-culturali attivi come la Biblioteca Comunale oltre che delle diverse attività culturali promosse nella nostra Città, prima fra tutte il Carnevale.

“La qualifica di Città d’Arte premia la storia centenaria della nostra città, che ci permette oggi di vantare un patrimonio storico, artistico ed architettonico invidiabile. Iscrivendoci all’elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e Città d’Arte, diamo la possibilità al nostro Comune di beneficiare di alcuni finanziamenti riservati ai comuni iscritti a questo elenco. Ne beneficia il nostro patrimonio artistico e architettonico, ne beneficiano i nostri spazi socio-culturali. Ne beneficiano i putignanesi e le putignanesi, che vedono riconoscere alla propria Città un titolo che premia la storia, l’arte, l’architettura. Ed incoraggia tutti noi a valorizzarli sempre più” dichiara l’Assessore al Turismo, Innovazione Culturale e gestione dei beni socio-culturali Mariano Intini.