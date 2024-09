A Conversano la XX edizione di LectorinFabula il Festival di cultura europeo

Dal 19 al 25 settembre la ventesima edizione del festival organizzato dalla Fondazione Giuseppe Di Vagno

Conversano - 247 ospiti e 117 incontri. Basterebbero questi numeri per dare un'idea di quanto l'iniziativa promossa e organizzara dalla Fondazione Di Vagno sia cresciuta negli ultimi anni. A sostegno della manifestazione il patrocinio del Consiglio d'Europa, del ministero della Cultura, di Regione Puglia, Città metropolitana di Bari, Città di Conversano, Comune di Bari e Comune di Castellana Grotte.

La ventesima edizione vedrà la partecipazione di 247 ospiti (112 donne e 135 uomini), 117 incontri, 4 mostre (più una permanente) e 5 città coinvolte: oltre a Conversano, anche Bari, Castellana Grotte, Noicattaro e Rutigliano. Un'anteprima nazionale quella del libro di Valeria Montebello.

«Vent’anni sono un traguardo straordinario, sono tante le grandi iniziative, in questo caso della Fondazione Di Vagno, che stanno raggiungendo traguardi temporali particolarmente importanti», afferma il direttore del dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio della Regione Puglia Aldo Patruno.

“La scoperta del futuro” il tema della manifestazione giunta alla ventesima edizione: «Un risultato molto importante per la Fondazione Di Vagno che da sempre è aperta e disponibile al cambiamento e alle innovazioni in campo culturale», dichiara la presidente Daniela Mazzucca. «Abbiamo vissuto e lavorato in questi anni confrontandoci e dialogando con il territorio da Conversano a Bari, Rutigliano, Noicattaro – aggiunge – e quest’anno anche Castellana Grotte, con le associazioni, le istituzioni, le università e le fondazioni, con i giovani delle scuole e delle università, con i nostri soci accettando sollecitazioni e suggerimenti per comprendere i tempi che stavano arrivando».

Programma e prenotazioni posti agli eventi sul sito di Lectorinfabula 2024.