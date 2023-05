Levantefor, in Puglia l’evento di riferimento per tutti gli appassionati di gaming e fumetti

La cultura pop, in Italia, ha trovato terreno fertile su cui germogliare. È una questione che riguarda tutte le regioni mentre in altre l’asticella si sta alzando sensibilmente

È il caso della Puglia, dato che è notizia recente che la Regione avrà un nuovo spazio – tutto suo – per celebrare tutta la cultura pop, tra fumetti, videogame e cosplay. È il progetto Levantefor, che si terrà dal 27 al 28 maggio alla Nuova Fiera del Levante.

Una manifestazione che punta, senza mezzi termini, a riportare la Puglia al centro del settore intrattenimento, su tutti i livelli.

Nel 2019 si era svolta BGeek, un progetto analogo ma naufragato per ragioni varie, non ultima la crisi pandemica scatenata dal Covid. Ora con Levantefor si punta a tornare in alto, all’interno di una fiera che resta vetrina di eccezione per rilanciare l’attenzione su una galassia, quella cosiddetta nerd, che oggi vede orbitare al suo interno migliaia di utenti. Non ultimi i giovanissimi. La kermesse vedrà il coinvolgimento delle realtà locali e non del settore dell’intrattenimento e mira a diventare un appuntamento fisso per appassionati e addetti ai lavori. L’obiettivo dichiarato è coinvolgere l’intero panorama di appassionati del Sud Italia.

I filoni progettuali saranno due: il primo volto alla celebrazione di tutte le forme di intrattenimento della cultura pop, fumetti e videogiochi, musica e tecnologia, con un focus sulle ultime tendenze. D’altronde è risaputo che il settore videogiochi ha un appeal che non può lasciare indifferenti: il recente rapporto IIDEA evidenzia questo fascino, infatti in Italia il settore ha generato un giro d’affari di oltre due miliardi, con 14,2 milioni di giocatori attivi, tra i sei e i sessantaquattro anni. Numeri che fanno capire lo stato di salute del settore, peraltro in ascesa grazie alla sinergia con il mondo della tecnologia e le sue innovazioni. A risultare determinante è l’apporto al settore di tanti giovani, membri della cosiddetta Gen Z, che, come forme di intrattenimento, gradiscono in primis il gaming. È un fatto sociologicamente rilevante con cui confrontarsi e su cui edificare il futuro.

Il secondo filone di Levantefor è l’aver pensato l’intera fiera come una vetrina da cui valorizzare e promuovere le imprese locali del settore e dei loro talenti. Il mondo nerd vedrà quindi nell’evento un richiamo naturale, soprattutto per il coinvolgimento di figure professionali di primo piano all’interno del panorama. Puntando tutto su una comunità come quella nerd che in Italia rappresenta un autentico fenomeno di massa. Altri dettagli saranno poi svelati nelle prossime settimane tramite la pubblicizzazione dell’evento. Ma l’obiettivo è già in parte raggiunto: Levantefor è già l’appuntamento dell’anno per gli appassionati.