Putignano on the Road, domenica la 14ª edizione: attesi mille atleti

La manifestazione, giunta alla 14ª edizione, è valida come 12ª prova del Campionato regionale Corripuglia 2026. La Nadir on the Road, capolista, punta a consolidare il primato nella gara di casa.

Putignano ospita domenica 4 ottobre la 14ª edizione della Putignano on the Road, gara nazionale su strada di 10 chilometri certificata e omologata FIDAL, organizzata dall'A.S.D. Nadir on the Road.

La partenza è fissata alle 9:00 da Corso Umberto I. La gara è inserita nel calendario nazionale FIDAL, è riservata alla categoria Master ed è valida come 12ª prova del Campionato regionale Corripuglia 2026. Sono attesi circa mille atleti da tutta la Puglia e da altre regioni. La Nadir on the Road arriva all'appuntamento da capolista della classifica generale del Corripuglia e conta di consolidare il primo posto nella gara di casa.

Il percorso si sviluppa su due giri: un primo anello di 2 km e un secondo di 8 km. Per lo svolgimento della gara la circolazione sarà interdetta dalle 8:30 alle 11:00 circa, con il supporto di Polizia di Stato, Polizia Locale, Protezione Civile e volontari. Il primo giro interesserà Corso Umberto I, via Estramurale a Mezzogiorno, via Estramurale a Levante, largo Porta Nuova, via Castellana, via Cavalieri di Malta, viale della Libertà, via Petruzzi e ancora Corso Umberto I.

Il secondo giro, di 8 km, seguirà Corso Umberto I, via Estramurale a Mezzogiorno, via Estramurale a Levante, largo Porta Nuova e via Castellana. Proseguirà poi su viale Cristoforo Colombo (carreggiata in direzione Alberobello) e sulle strade comunali San Giovanni, Pozzo Martino, Elce e San Giorgio. Da qui tornerà su viale Cristoforo Colombo (carreggiata in direzione Castellana), con giro di boa sulla strada comunale San Giorgio, e di nuovo sulla carreggiata in direzione Alberobello. Seguiranno via Chopin, via Giuseppe Verdi, Piazza Umberto Terracini, via Lama di Pampini e via Estramurale a Levante (in direzione Porta Barsento). Il tracciato attraverserà quindi Porta Barsento, via Porta Barsento, corso Vittorio Emanuele, corso Garibaldi, via Melo, via Santa Chiara, via Santa Maria, via Marascelli, largo Porta Nuova, via Estramurale a Levante, via Margherita di Savoia, via Tripoli, via Bengasi e infine Corso Umberto I, dove è posto il traguardo.

Alle 9:15 partirà la prova non competitiva di 5 km, aperta ai Liberi, con circa 200-300 partecipanti previsti. Le iscrizioni si ricevono presso Valerio Sport fino a sabato 3 ottobre in serata oppure domenica mattina in zona partenza, entro le 8:15. Il ritiro dei pettorali avviene in zona partenza a partire dalle 7:00 di domenica.

La cerimonia di premiazione si terrà alle 11:00 nel Chiostro Comunale. Sono previsti cesti di prodotti tipici del territorio per i primi classificati di ogni categoria, oltre alle coppe per il primo uomo e la prima donna assoluti. Ci sarà anche una classifica speciale riservata ai donatori di sangue, con premi offerti da FIDAS Putignano ai primi tre uomini e alle prime tre donne.

L'edizione è dedicata alla memoria di Pietro Nardelli, socio storico della Nadir on the Road, scomparso di recente. La società, che nel 2026 compie vent'anni di attività, organizza la gara con il patrocinio della Città di Putignano, della FIDAL e del Comitato Regionale FIDAL Puglia.