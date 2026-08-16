Uccio De Santis celebra 25 anni di Mudù a Castellana Grotte

Il comico barese porta in Puglia il suo spettacolo per i 25 anni del format cult, con gli amici di sempre e l'ingresso gratuito in piazza.

Proseguono con grande successo i "Grandi Eventi" di Piazze d'Estate a Castellana Grotte. Dopo i grandi concerti e gli spettacoli che hanno animato le serate estive, il 19 agosto 2026 è il turno della comicità con un evento molto atteso: "Uccio - 25 anni di Mudù e non solo".

Mercoledì 19 agosto, a partire dalle ore 21:00, Piazza Garibaldi si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per festeggiare un traguardo importante per il comico Uccio De Santis, che ha scelto Castellana Grotte per celebrare il quarto di secolo del suo celebre format "Mudù".

Per l'occasione, Uccio De Santis non sarà solo. Sul palco con lui saliranno i volti storici che hanno reso "Mudù" un programma cult della televisione e del web: Umberto Sardella, Antonella Genga e Giacinto Lucariello. Insieme, daranno vita a una serata che ripercorrerà 25 anni di barzellette, sketch indimenticabili e personaggi diventati icone, regalando sorrisi e buon umore a intere generazioni.

Info utili: come partecipare

📍 Dove: Piazza Garibaldi, Castellana Grotte

📅 Quando: Mercoledì 19 agosto 2026

🕘 Orario: 21:00

🎟️ Ingresso: Gratuito. Attenzione: i posti a sedere sono già andati esauriti, ma l'accesso alla piazza resta libero per tutti.

L'evento è organizzato dal Comune di Castellana-Grotte in collaborazione con Grotte di Castellana srl e Multiservizi spa e fa parte del ricco cartellone di "Piazze d'Estate" che sta animando le serate del borgo.