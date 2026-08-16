Monopoli, concerto gratuito Ricchi e Poveri per la Madonna della Madia

Il duo storico della musica italiana si esibirà in piazza Vittorio Emanuele II per i festeggiamenti patronali. Attesi migliaia di spettatori e fuochi d'artificio sul mare.

Sarà una serata indimenticabile quella di domenica 16 agosto 2026 a Monopoli. Lo storico duo composto da Angela Brambati e Angelo Sotgiu, i Ricchi e Poveri, si esibirà in un concerto gratuito in Piazza Vittorio Emanuele II, a partire dalle ore 21, per celebrare la Madonna della Madia, patrona della città.

L'evento, organizzato dal Comune di Monopoli e dal Comitato Festa Patria, rappresenta uno dei momenti clou del programma civile dei festeggiamenti patronali, che quest'anno si arricchisce anche della presenza del patriarca di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa. L'appuntamento è tradizionalmente uno dei più amati dai monopolitani e dai turisti, capace di richiamare migliaia di persone nel cuore della città, che si prepara a vivere una notte di musica, emozioni e grandi successi.

Sul palco, i Ricchi e Poveri ripercorreranno quasi sessant'anni di carriera, regalando al pubblico un repertorio che ha fatto la storia della musica leggera italiana e che continua a far ballare intere generazioni. La scaletta sarà un vero e proprio inno alla gioia, con brani intramontabili come "La prima cosa bella", "Che sarà", "Mamma Maria", "Voulez vous danser", "Se m'innamoro" e l'immancabile "Sarà perché ti amo", destinata a far cantare in coro la piazza.

Non mancheranno i successi più recenti, tra cui "Ma non tutta la vita" e "Aria", che negli ultimi anni hanno riportato la formazione al centro dell'attenzione del grande pubblico, dimostrando una vitalità artistica senza tempo. Il concerto di Monopoli si inserisce nel tour internazionale del gruppo, che li vede impegnati in diverse nazioni europee.

La tappa di Monopoli si preannuncia come uno degli eventi clou dell'estate pugliese, un'occasione unica per vivere la magia di un concerto a cielo aperto in una delle piazze più suggestive della città. L'evento, che segue di un giorno i solenni festeggiamenti religiosi del 15 agosto, si concluderà con gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare, confermando la Festa della Madonna della Madia come uno degli appuntamenti più rappresentativi della tradizione religiosa e popolare della Puglia.

Dove e quando

· 📍 Monopoli – Piazza Vittorio Emanuele II · 📅 Domenica 16 agosto 2026 · 🕘 Ore 21:00 · ✅ Ingresso libero