Trulli Ciak Alberobello – Instant Movie Festival: tutto pronto per girare la prima edizione!

In occasione del trentennale UNESCO, il nuovo festival cinematografico invita registi e appassionati a realizzare cortometraggi in 60 ore, con iscrizioni gratuite fino al 25 agosto.

Alberobello celebra i suoi primi trent'anni dall'iscrizione dei Trulli nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO con un nuovo progetto dedicato al cinema e alla creatività. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla prima edizione di "Trulli Ciak Alberobello – Instant Movie Festival", iniziativa promossa dall'Associazione Joyful People Company ETS e patrocinata dal Comune di Alberobello.

Le parole dell'assessora Valeria Sabatelli

«La celebrazione del trentesimo anniversario del riconoscimento UNESCO rappresenta un'occasione importante per raccontare Alberobello anche attraverso linguaggi contemporanei, in grado di coinvolgere attivamente le nuove generazioni – dichiara l'Assessora alla Cultura e alle Manifestazioni del Comune di Alberobello, Valeria Sabatelli –. Con "Trulli Ciak Alberobello" invitiamo registi, filmmaker e appassionati della Settima Arte a trasformare il nostro patrimonio in storie, immagini ed emozioni. È un progetto che valorizza il territorio, promuove la creatività e rafforza il legame tra cultura, identità e innovazione, inserendosi perfettamente nel percorso di promozione artistica e culturale che l'Amministrazione sta portando avanti in questa consiliatura».

Un format innovativo: l'instant movie challenge

Il festival propone un format innovativo che trasformerà la Città dei Trulli in un grande set cinematografico attraverso una coinvolgente instant movie challenge. Le troupe di partecipanti, composte da un minimo di tre a un massimo di cinque persone, avranno poco meno di 60 ore di tempo per ideare, scrivere, girare e montare un cortometraggio della durata massima di dieci minuti, interamente ambientato ad Alberobello.

Per garantire l'originalità delle opere, i vincoli creativi saranno svelati soltanto al momento della cerimonia di apertura, in programma il 4 settembre 2026. Ogni troupe dovrà inserire nella narrazione una o più location specifiche del territorio, un oggetto o un elemento gastronomico della tradizione locale e una parola chiave legata al concetto di "Patrimonio".

La valorizzazione del patrimonio attraverso il cinema

L'iniziativa coniuga la valorizzazione del patrimonio storico e culturale con il linguaggio contemporaneo del cinema, offrendo a professionisti e appassionati l'opportunità di raccontare Alberobello attraverso nuovi sguardi e nuove narrazioni.

Il festival si concluderà l'11 settembre, nella suggestiva cornice di Aia Piccola, con il Gran Galà finale organizzato in sinergia con la rassegna comunale "Trulli da Cinema", durante il quale saranno proiettati i migliori cortometraggi e saranno assegnati i premi ai vincitori.

La direzione artistica

«Con "Trulli Ciak Alberobello" vogliamo offrire a chiunque abbia una storia da raccontare – dai giovani creator agli appassionati di cinema, fino ai filmmaker più esperti – l'opportunità di vivere Alberobello da protagonista, trasformando il suo straordinario patrimonio architettonico e culturale in un laboratorio aperto di creatività e sperimentazione cinematografica – dichiarano Jean Paul Stanisci e Marika Ramunno, Responsabili della direzione artistica della Joyful People Company –. L'idea è quella di mettere in dialogo la forza evocativa dei Trulli con il linguaggio contemporaneo del cinema breve, favorendo nuove narrazioni del territorio e nuovi punti di vista su un patrimonio riconosciuto in tutto il mondo. Ci auguriamo che i partecipanti sappiano cogliere l'anima autentica di Alberobello, intrecciando memoria, identità e innovazione in opere capaci di emozionare il pubblico e di lasciare un segno ben oltre la durata del festival».

Come partecipare

La partecipazione è completamente gratuita ed è aperta sia a professionisti sia a non professionisti, senza limitazioni riguardo alle attrezzature tecniche utilizzate. Le iscrizioni resteranno aperte fino alle ore 23.59 del 25 agosto.

L'evento è patrocinato dal Comune di Alberobello, con la direzione artistica della Joyful People Company ETS, ed è finanziato ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale Puglia n. 35/2020. La locandina ufficiale porta la firma fotografica di Marika Ramunno e l'acquerello di Gabriele Liuzzi.

Cronoprogramma

25 agosto (ore 23.59): chiusura delle iscrizioni.

4 settembre (ore 10.00 – Sala Consiliare del Palazzo di Città): cerimonia di apertura, consegna dei vincoli creativi e avvio della challenge.

11 settembre (Aia Piccola): proiezione dei migliori cortometraggi e cerimonia di premiazione nell'ambito della rassegna "Trulli da Cinema".