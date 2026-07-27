Conversano - "Le Notti della Contea", presentata l'undicesima edizione

La storica rievocazione medievale e barocca torna a Conversano dal 7 al 9 agosto 2026. Il tema dell'edizione sarà "La donna e il potere", con un ricco programma di spettacoli, cortei e approfondimenti culturali.

Si è tenuta nella sala “Michele Campione” del Palazzo del Consiglio Regionale della Puglia a Bari, la conferenza stampa di presentazione dell’undicesima edizione de “Le Notti della Contea”, la storica rievocazione in programma il 7, 8 e 9 agosto a Conversano (Ba).

Alla conferenza stampa sono intervenuti Ubaldo Pagano - consigliere regionale e Presidente della Commissione Bilancio, Giuseppe Lovascio - sindaco della Città di Conversano, Rosa Anna Ramunni - assessore alla cultura della Città di Conversano, Manola Gungolo - presidente dell’APS “SensAzioni del Sud”, Vanni Lestingi – vice presidente dell’APS “SensAzioni del Sud” e Gabriele Corianò - direttore artistico de “Le Notti della Contea”.

Evento identitario di grande rilievo culturale e turistico, “Le Notti della Contea” è capace ogni anno di attrarre migliaia di visitatori, trasformando il borgo antico e piazza Castello in un grande teatro a cielo aperto. Tra accampamenti storici, antichi mestieri, scene di vita medievale e barocca ed esibizioni, il pubblico sarà immerso in un’esperienza coinvolgente e partecipata.

L’appuntamento è promosso dall’APS “SensAzioni del Sud” e dal Gruppo Storico Città di Conversano, vanta il patrocinio del Ministero della Cultura – Fondo Nazionale Rievocazione Storica, della Regione Puglia, del Comune di Conversano, del CERS e del CIANS, ed è riconosciuto tra i Grandi Eventi della Città di Conversano.

“Le Notti della Contea riporta in scena una storia che a Conversano non è mai stata solo materia da libri: è nei muri, nei nomi, nel modo in cui la città è disposta. – ha sottolineato il consigliere regionale Ubaldo Pagano -. Riattraversarla collettivamente non è un gesto decorativo, è il modo in cui una comunità continua a dirsi chi è. Ma l’identità che nasce dai riti non è un recinto: è un punto di partenza. Una comunità che sa da dove viene non ha bisogno di difendersi dal mondo, perché ha gli strumenti per attraversarlo. E la storia di questa terra, fatta di passaggi e contaminazioni, lo dimostra: le radici profonde generano apertura, non paura. Per questo sostenere manifestazioni come questa non è una spesa accessoria, ma un investimento sulla coesione delle nostre comunità”.

Tema centrale dell’edizione 2026 sarà “La donna e il potere”, un fil rouge che attraverserà spettacoli, narrazioni e momenti di approfondimento, raccontando il ruolo delle figure femminili nella corte e nella società del Mezzogiorno baronale, tra autorevolezza, intrighi e resilienza. “Le Notti della Contea tornano a raccontare la nostra storia con una forza nuova - ha evidenziato il sindaco Giuseppe Lovascio -. L’edizione 2026, dedicata al tema La donna e il potere, restituisce voce alle figure femminili che nei secoli hanno guidato, influenzato e trasformato la vita della Contea di Conversano. È un omaggio alla loro intelligenza, alla loro resilienza e alla loro capacità di incidere sul destino dei territori. Ringrazio SensAzioni del Sud, gli artisti e tutti coloro che rendono possibile questo evento, che continua a essere uno dei simboli più vivi della nostra identità culturale e uno degli appuntamenti cardine della nostra estate”.

“Le Notti della Contea rappresentano uno degli appuntamenti culturali più importanti e identitari della nostra città – ha aggiunto l’assessore Rosa Anna Ramunni -. L’undicesima edizione conferma la forza di una manifestazione che valorizza il patrimonio storico, artistico e culturale di Conversano, trasformando il nostro centro storico in un luogo dove la storia prende vita e diventa esperienza condivisa. Il tema scelto per quest’anno rende omaggio alle figure femminili che hanno segnato la storia della Contea, offrendo al pubblico una lettura originale e coinvolgente del nostro passato. Per l’Amministrazione comunale questa manifestazione rappresenta un investimento nella cultura come strumento di crescita, di partecipazione e di sviluppo. Eventi come questo rafforzano il senso di appartenenza della comunità, coinvolgono le associazioni, i volontari e i giovani, favoriscono il turismo culturale. Desidero esprimere il mio ringraziamento a tutti coloro che contribuiscono con passione e professionalità alla riuscita dell’evento.”

Momento culminante della manifestazione sarà, come da tradizione, la serata del 9 agosto con il grande Corteo Storico Multiepoca, che vedrà sfilare oltre 300 rievocatori provenienti da tutta Italia lungo un percorso di oltre 3 km. A guidare il corteo saranno il Conte Giangirolamo II Acquaviva d’Aragona, interpretato dall’attore Claudio Castrogiovanni, e la Contessa Isabella Filomarino, interpretata dall’attrice conversanese Celeste Savino. Al termine del corteo, i due si affacceranno dalla balconata del Castello Aragonese per il solenne saluto al popolo.

“Le Notti della Contea non sono soltanto una rievocazione. Sono un incontro tra memoria e immaginazione. Perché il passato non torna mai identico: prende vita nello sguardo di chi lo racconta e nel cuore di chi lo accoglie. Sono felice perché ogni anno sempre più persone si avvicinano al progetto” - ha commentato la presidente dell’APS SensAzioni del Sud Manola Gungolo.

“Grande importanza quest’anno è stata data alle collaborazioni con associazioni, artigiani e artisti locali - ha dichiarato il vicepresidente Vanni Lestingi -. Un ruolo centrale è affidato anche agli allestimenti: legno, stoffe, corde, fiaccole, insegne. Non si tratta di semplici scenografie, ma di frammenti di memoria ricomposti con pazienza, studio e passione. Ogni dettaglio nasce da un’attenta ricerca, ogni elemento diventa un ponte tra ciò che è stato e ciò che oggi scegliamo di ricordare.”

Il programma si articolerà in tre giornate tematiche tra approfondimenti culturali, convegni, spettacoli, rappresentazioni itineranti e la “Contesa dei Casali”, con attività e giochi anche per i più piccoli. Non mancheranno visite guidate, laboratori per famiglie e un’area gastronomica dedicata ai sapori della tradizione.

“Ogni grande storia nasce da un’idea. - ha concluso il direttore artistico Gabriele Corianò -. Ma per trasformarla in un’esperienza servono visione, coraggio e tante persone che credano nello stesso sogno. Le Notti della Contea non sono semplicemente un evento, sono un’opera corale, costruita nel tempo, dove ogni artista, ogni figurante, ogni musicista, ogni artigiano e ogni volontario diventa parte di un unico racconto. Il mio compito non è soltanto dirigere uno spettacolo, è creare emozioni e fare in modo che, per qualche ora, il pubblico smetta di assistere e inizi a vivere una storia. Le storie che vogliamo raccontare quest’anno girano intorno alla figura della donna e al suo rapporto col potere. Questo sarà il focus di tutte le attività a cui si potrà assistere, dalle scene rievocative agli approfondimenti, dalla poesia alla musica, dalle mostre alle performance artistiche”.