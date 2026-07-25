Piazze d'Estate a Castellana Grotte, il via con Pio e Amedeo

Il duo comico inaugura la rassegna estiva castellanese sabato 25 luglio a Largo Porta Grande. La prossima settimana Festivarts ospiterà il presidente Decaro e lo scrittore Bianchini, mentre il 1° agosto è atteso il concerto di Francesco Renga.

I grandi eventi di "Piazze d'Estate" si aprono domani con Pio e Amedeo, il duo comico più travolgente d'Italia. E la prossima settimana Festivarts continua con il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e lo scrittore Luca Bianchini. Cresce intanto l'attesa per il primo grande concerto dell'estate castellanese: quello di Francesco Renga, l'1 agosto.

Sabato 25 luglio 2026, alle ore 21.00, in Largo Porta Grande, Castellana Grotte si prepara a diventare il cuore pulsante della comicità e dello spettacolo pugliese. Una grande inaugurazione che rientra nell'ambito del ricco cartellone di "Piazze d'Estate", il programma di appuntamenti estivi organizzato dal Comune di Castellana Grotte e dalla Grotte di Castellana srl.

L'appuntamento si inserisce all'interno di Festivarts, un format unico nel suo genere: una chiacchierata intima, a tratti irriverente ma profondamente umana, in cui il primo cittadino veste i panni dell'intervistatore per scavare oltre la maschera pubblica degli ospiti, facendone emergere il lato più personale, aneddoti inediti e sfumature mai raccontate.

Inizialmente previsto nella storica cornice di Piazza Nicola e Costa, l'evento ha registrato nelle ultime settimane una richiesta di prenotazioni e un entusiasmo tali da superare ogni previsione, richiamando spettatori da tutta la regione e dalle zone limitrofe. Per garantire la massima sicurezza e permettere a quante più persone possibili di assistere allo spettacolo, gli organizzatori hanno deciso di trasferire la serata nel più capiente Largo Porta Grande.

«Nel contesto di Piazze d'Estate, con un programma già ricco e vissuto che ha finora attraversato musica, spettacolo, storia ed eventi per tutte le età, si innestano ora appuntamenti in grado di dare ulteriore rilievo, prestigio e visibilità alla nostra comunità e al nostro territorio – ha commentato Domi Ciliberti, sindaco di Castellana Grotte –. Tra questi, il talk show con due grandi protagonisti della tv, del cinema e della comicità nazionale è sicuramente in primo piano. Ospitarli a Festivarts è sicuramente un grande onore, accoglierli nella cornice di Largo Porta Grande un modo per dare risalto alle nostre bellezze architettoniche e artistiche. Come sempre, Festivarts è tutto questo: uno strumento per creare e aggiungere valore alla nostra Castellana, con tanti visitatori che hanno scelto di esserci. Mi sia consentito anche un ringraziamento personale a Pio e Amedeo per aver accolto il nostro invito, oltre ogni impegno».

«Ospitare un evento di questa portata, con l'unica data gratuita a livello nazionale di Pio e Amedeo, rappresenta un motivo di immenso orgoglio per la nostra società e per tutta la comunità castellanese – ha detto Serafino Ostuni, presidente della società Grotte di Castellana Srl –. La straordinaria risposta del pubblico, che ci ha spinti a spostare lo show in Largo Porta Grande per accogliere al meglio le migliaia di persone in arrivo da tutta la Puglia, è la prova tangibile che la sinergia con il Comune e la qualità della proposta di 'Piazze d'Estate' sono vincenti. Le Grotte non sono solo un attrattore sotterraneo di fama mondiale, ma il motore di un territorio capace di offrire eventi di caratura nazionale, coniugando cultura, turismo e grande intrattenimento in totale sicurezza».

Il ritorno di Pio e Amedeo in terra barese assume anche il sapore di un cerchio che si chiude, un percorso di crescita artistica che il direttore artistico di Festivarts ha vissuto in prima linea sin dagli esordi del duo: «Vedere Pio e Amedeo oggi sul palco di Festivarts, davanti a una marea di gente, mi emoziona profondamente – ha dichiarato il direttore artistico Giuseppe Savino –. Ho avuto il privilegio di seguirli da vicino sin dai loro primi passi, quando con coraggio e una comicità dirompente si esibivano nelle emittenti televisive regionali. Da quei primi provini e programmi locali, la loro determinazione e il loro talento unico li hanno portati a conquistare i canali Mediaset e il cinema. Sarà una serata speciale, in cui oltre alle risate scopriremo i veri Pio e Amedeo, i ragazzi partiti dalla Puglia che hanno conquistato l'Italia».

Il programma della prossima settimana

La prossima settimana Festivarts torna con due appuntamenti imperdibili, entrambi in Piazza Nicola e Costa.

Martedì 28 luglio, alle ore 21:00, ospite della serata sarà Antonio Decaro, presidente della Regione Puglia e precedentemente sindaco di Bari e presidente ANCI. Il dialogo intreccerà impegno civile, aneddoti personali e visioni di territorio.

Venerdì 31 luglio, sempre alle ore 21:00, i riflettori si accenderanno sullo scrittore Luca Bianchini. Da sempre legato a doppio filo alla Puglia, presenterà il suo ultimo libro "Le ragazze di Tunisi", edito da Mondadori, incantando il pubblico con la sua consueta ironia.

La grande musica dal vivo tornerà invece con Francesco Renga e il suo "Live estate 2026" in Largo Porta Grande, sabato 1 agosto. Un'arena sotto le stelle per ospitare la prima grandissima data musicale di questa stagione. Il cantautore bresciano, una delle voci più potenti e amate del panorama pop e della canzone d'autore italiana, porterà sul palco una scaletta ricca di successi intramontabili e i brani più recenti del suo repertorio.

Per questo concerto è possibile attivare la formula "mettiti comodo" sul sito www.ticketone.it.